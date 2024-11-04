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Предательница в Славянске: 66-летняя пенсионерка призвала убивать украинских пленных

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получила предательница, которая шпионила за защитниками Славянска и призвала убивать украинских пленных

сегодня, 16:26
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Черновалова Кристина

Служба безопасности Украины приговорила 66-летнюю жительницу Донетчины к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества за ее сотрудничество с российской разведкой. Следствие доказало, что она собирала информацию об украинских военных и передавала ее российским агентам. Женщина также призвала к жестокому обращению с украинскими пленниками.

Предательница в Славянске: 66-летняя пенсионерка призвала убивать украинских пленных

СБУ осудила женщину из Донецкой области за шпионаж в пользу РФ

По данным следствия, женщина работала на российскую разведку, более известную как ГРУ. Она передавала кафирам данные о расположении украинских военных на Славянском направлении, а также маршруты их перемещений. Чтобы собрать информацию, она часто уезжала в прифронтовые районы и фиксировала важные объекты, а также выспрашивала нужные ей данные у своих знакомых.

Предательница в Славянске: 66-летняя пенсионерка призвала убивать украинских пленных - фото 2

Кроме шпионажа, женщина в переписке с российскими боевиками призвала их к насилию над украинскими пленниками. По словам СБУ, она открыто поддерживала вооруженную агрессию России и выступала за физическое уничтожение украинских военных.

“По материалам Службы безопасности суд признал вражескую приспешницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры”, — говорится в сообщении СБУ.

Читайте на портале "Комментарии" — Служба безопасности Украины сообщила о задержании трех украинцев, воевавших против собственной страны в составе российской армии. По данным следствия, мужчины были частью 810-й бригады морской пехоты России и обстреливали позиции ВСУ недалеко от города Суджа в Курской области во время активных боев в августе и сентябре этого года. После того, как украинские войска разгромили их колонну, эти предатели попали в плен.



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