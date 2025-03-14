Правительство направляет 2 миллиарда гривен на новое жилье для ВПЛ

В рамках программы "еВосстановление" продолжается предоставление компенсаций переселенцам за уничтоженное жилье. Чиновники отчитываются, что направляют 2 млрд грн на финансирование 1,3 тысячи сертификатов, выданных ВПЛ для приобретения нового жилья. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию нардепа Павла Фролова.

Жилищный сертификат. Фото из открытых источников

На сегодняшний день уже 1,7 тысяч семей ВПЛ воспользовались новой бюджетной программой, а еще 3,5 тысяч получили сертификаты и подбирают себе жилье.

Также заработала опция покупки жилья по программе "еОселя" через сертификат "еВосстановление". Первые украинцы внесли первый взнос по ипотеке "еОсели" и стали владельцами недвижимости.

"Напомню, именно парламентская ВСК защиты прав ВПЛ добилась, чтобы Правительство направило 15 млрд грн на новое жилье для ВПЛ. Контроль и усиление государственной поддержки переселенцев – главный приоритет нашей работы", – отметил Фролов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по данным Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы, воспользоваться этой программой могут украинцы со статусом ВПЛ, которые потеряли свою единую недвижимость. Услуга доступна для уничтоженного жилья на подконтрольной территории или в зоне активных боевых действий. Важное условие иметь действительную справку ВПЛ.

Если таковой нет, то ее можно получить через:

▪ Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

▪ Центр предоставления административных услуг.

▪ Мобильное приложение или Портал Дия.

Статус ВПЛ можно получить, даже если перемещение произошло в пределах одной общины. Заявку на компенсацию можно подать через портал или приложение Дия или ЦНАП. Перечни на получение компенсации формируются автоматически исходя из данных, указанных в справке ВПЛ.

Важно, что украинцы, у которых жилье осталось на оккупированных территориях, например, в Бахмуте, Мариуполе, Попасной или Лисичанске, не могут уже несколько лет получить жилищные сертификаты.