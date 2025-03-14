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Правительство направляет 2 миллиарда гривен на новое жилье для ВПЛ

Тысячи семей переселенцев смогут получить жилищные сертификаты

сегодня, 15:26
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Недилько Ксения

В рамках программы "еВосстановление" продолжается предоставление компенсаций переселенцам за уничтоженное жилье. Чиновники отчитываются, что направляют 2 млрд грн на финансирование 1,3 тысячи сертификатов, выданных ВПЛ для приобретения нового жилья. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию нардепа Павла Фролова.

Правительство направляет 2 миллиарда гривен на новое жилье для ВПЛ

Жилищный сертификат. Фото из открытых источников

На сегодняшний день уже 1,7 тысяч семей ВПЛ воспользовались новой бюджетной программой, а еще 3,5 тысяч получили сертификаты и подбирают себе жилье.

Также заработала опция покупки жилья по программе "еОселя" через сертификат "еВосстановление". Первые украинцы внесли первый взнос по ипотеке "еОсели" и стали владельцами недвижимости.

"Напомню, именно парламентская ВСК защиты прав ВПЛ добилась, чтобы Правительство направило 15 млрд грн на новое жилье для ВПЛ. Контроль и усиление государственной поддержки переселенцев – главный приоритет нашей работы", – отметил Фролов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по данным Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы, воспользоваться этой программой могут украинцы со статусом ВПЛ, которые потеряли свою единую недвижимость. Услуга доступна для уничтоженного жилья на подконтрольной территории или в зоне активных боевых действий. Важное условие иметь действительную справку ВПЛ.

Если таковой нет, то ее можно получить через:

▪ Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

▪ Центр предоставления административных услуг.

▪ Мобильное приложение или Портал Дия.

Статус ВПЛ можно получить, даже если перемещение произошло в пределах одной общины. Заявку на компенсацию можно подать через портал или приложение Дия или ЦНАП. Перечни на получение компенсации формируются автоматически исходя из данных, указанных в справке ВПЛ.

Важно, что украинцы, у которых жилье осталось на оккупированных территориях, например, в Бахмуте, Мариуполе, Попасной или Лисичанске, не могут уже несколько лет получить жилищные сертификаты.



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