Главная Новости Общество Беженцы Правительство анонсирует хорошие новости для ВПЛ: что известно
НОВОСТИ

Правительство анонсирует хорошие новости для ВПЛ: что известно

Переселенцы, чье жилье осталось на оккупированных территориях, смогут получить первые компенсации

26 августа 2025, 13:09
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Правительство на следующей неделе примет решение, которое позволит получить компенсации за утраченное жилье на оккупированных территориях. Как отмечают чиновники, это новый этап развития программы еВосстановление. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Украины Павла Фролова.

Правительство анонсирует хорошие новости для ВПЛ: что известно

Предполагается, что на первом этапе финансирование будет составлять 180 млн. евро, которые привлекут за счет средств международных партнеров. Это позволит 3,7 тыс. семей ВПЛ получить компенсации и начать новую жизнь.

"Полученные жилищные сертификаты можно будет использовать на приобретение жилья, как первый взнос по ипотеке еОселя или же для погашения ипотечного кредита.

ВСК защиты прав ВПЛ поддерживает расширение программы еВосстановление на оккупированные территории, ведь пострадавшие украинцы, потерявшие жилье на ВОТ, тоже должны иметь право на компенсации", — подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что внутренне перемещенные лица могут получать большие субсидии на аренду жилья, однако большинство ими не пользуются. Все потому, что обязательным условием получения субсидии является официальный договор на аренду квартиры или дома, а большинство владельцев недвижимости не спешат оформлять такие договоры и платить налоги.

Нардеп от партии "Слуга народа" Павел Фролов сегодня в эфире телеканала "Новости LIVE" рассказал, что благодаря постановлению КМУ №1225 можно получить субсидию на аренду жилья для переселенцев. К примеру, если ваш доход не позволяет арендовать жилье, то вы можете оплачивать только часть арендной платы, не более 20% от вашего дохода, все остальное компенсирует государство.



