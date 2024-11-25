Портрет украинцев в Польше: главные характеристики

Национальный банк Польши опубликовал развернутый отчет об находящихся в стране иммигрантах из Украины. В исследовании отражены социально-экономическая интеграция, занятость, уровень образования и финансовое состояние как мигрантов, прибывших в Польшу до начала войны в 2022 году, а также украинских беженцев после полномасштабного вторжения.
Украинские беженцы. Фото из открытых источников
Социально-демографическая структура проживающих в Польше иммигрантов из Украины существенно не изменилась. В гендерной структуре все еще преобладают женщины примерно 67%. В группе довоенных мигрантов они составляли 54%, а в группе беженцев – 76%.
Портрет украинских мигрантов в Польше
Общие характеристики:
- — Образованные люди: почти половина имеют высшее образование (47% довоенных переселенцев и 46% беженцев).
- — Основной возраст: 27-44 года (половина респондентов).
- — Большинство владеют польским языком: среди довоенных иммигрантов 68% заявили о хорошем знании языка, среди беженцев – 28%.
Рынок труда
Украинцы демонстрируют высокую активность на польском рынке труда:
- — 78% иммигрантов работают или ищут работу, что значительно превышает показатели среди граждан Польши.
- — Женщины-беженцы, которые ухаживают за детьми, сталкиваются с проблемами при поиске работы на неполный день.
- — Существенный гендерный разрыв в зарплатах: женщины получают в среднем на 25% меньше мужчин.
Источники дохода
- — Основным источником дохода украинцев в Польше является заработная плата (90% доходов довоенных мигрантов и 76% доходов беженцев).
- — 6% довоенных мигрантов и 11% украинских беженцев получают доходы от социальных выплат в Польше.
- — 3% украинских мигрантов и 13% беженцев получают доходы от переводов из Украины.
Отношение к постоянному проживанию
Украинские мигранты менее подвержены длительному пребыванию в Польше, чем мигранты из других стран:
- — Только 20% прибывших после 2022 года беженцев планируют остаться на постоянное проживание.
- — Среди довоенных иммигрантов этот показатель составляет около 50%.
Ранее портал "Комментарии" писали о том, что в Польше была введена программа жилья для украинских беженцев.
Также "Комментарии" писали о том, почему украинские беженцы бегут из Польши.
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