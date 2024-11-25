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Портрет украинцев в Польше: главные характеристики

Подробный анализ нового исследования об интеграции украинцев в Польше

сегодня, 17:20
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Slava Kot

Национальный банк Польши опубликовал развернутый отчет об находящихся в стране иммигрантах из Украины. В исследовании отражены социально-экономическая интеграция, занятость, уровень образования и финансовое состояние как мигрантов, прибывших в Польшу до начала войны в 2022 году, а также украинских беженцев после полномасштабного вторжения.

Портрет украинцев в Польше: главные характеристики

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Социально-демографическая структура проживающих в Польше иммигрантов из Украины существенно не изменилась. В гендерной структуре все еще преобладают женщины примерно 67%. В группе довоенных мигрантов они составляли 54%, а в группе беженцев – 76%.

Портрет украинских мигрантов в Польше

Общие характеристики:

  • — Образованные люди: почти половина имеют высшее образование (47% довоенных переселенцев и 46% беженцев).
  • — Основной возраст: 27-44 года (половина респондентов).
  • — Большинство владеют польским языком: среди довоенных иммигрантов 68% заявили о хорошем знании языка, среди беженцев – 28%.

Рынок труда

Украинцы демонстрируют высокую активность на польском рынке труда:

  • — 78% иммигрантов работают или ищут работу, что значительно превышает показатели среди граждан Польши.
  • — Женщины-беженцы, которые ухаживают за детьми, сталкиваются с проблемами при поиске работы на неполный день.
  • — Существенный гендерный разрыв в зарплатах: женщины получают в среднем на 25% меньше мужчин.

Источники дохода

  • — Основным источником дохода украинцев в Польше является заработная плата (90% доходов довоенных мигрантов и 76% доходов беженцев).
  • — 6% довоенных мигрантов и 11% украинских беженцев получают доходы от социальных выплат в Польше.
  • — 3% украинских мигрантов и 13% беженцев получают доходы от переводов из Украины.

Отношение к постоянному проживанию

Украинские мигранты менее подвержены длительному пребыванию в Польше, чем мигранты из других стран:

  • — Только 20% прибывших после 2022 года беженцев планируют остаться на постоянное проживание.
  • — Среди довоенных иммигрантов этот показатель составляет около 50%.

Ранее портал "Комментарии" писали о том, что в Польше была введена программа жилья для украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали о том, почему украинские беженцы бегут из Польши.



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