Портников прогнозирует "очень серьезное испытание" для Украины из-за плана перемирия Трампа

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что прекращение огня с Россией подобно установившемуся между Ираном и Израилем может стать "очень серьезным испытанием" для Украины. По его словам, российский диктатор Владимир Путин сможет в любой момент атаковать Украину, а Трамп ничего не сможет сделать.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что главной идеей Трампа о войне в Украине является любое временно прекращение огня, которое можно будет назвать перемирием. После этого президент США ожидает мирных переговоров. Однако Портников отмечает, что Украина в этом случае будет находиться в позиции неопределенности.

"А что дальше? Нам военное положение отменить или не отменять? А как мы его отменим, когда нет никакого соглашения? А как проведем выборы? В этой ситуации Трамп и другие будут на них настаивать. А что такое? У вас прекращение огня. Вам президент США сказал, что прекращение огня. Вы что, президенту США не доверяете? Отменяйте военное положение, проводите выборы", — считает политический эксперт.

Портников прогнозирует, что Россия может воспользоваться ситуацией в Украине и во время проведения выборов пойти в новое наступление. По словам Портникова, Путин может придумать какое-то "нарушение" с украинской стороны для новой атаки, тогда как Трамп в ответ ничего не сделает, сказав лишь, что "я не понимаю, президент Путин такой милый, у нас с ним такие хорошие отношения, остановись".

Политический обозреватель считает, что перемирие Украины с Россией должно быть детально проработано, чтобы не возникла такая ситуация.

"Чтобы потом не говорили, что мы не предупреждали, что будет ровно такая же ситуация с еще большими вызовами для Украины. Мне кажется, это совершенно очевидная вещь. Даже сложно объяснить, насколько это серьезное испытание для нас будет. Если будет прекращение огня в таком варианте (как между Израилем и Ираном)", – сказал Портников.

Кроме того, по словам Портникова, Путин не пойдет на перемирие или прекращение огня, ведь он не испытывает никакого реального давления от Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников объяснил, закончится ли война, если Путин умрет.

Также "Комментарии" писали о коварном плане США по войне в Украине.