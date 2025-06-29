Портников прогнозирует "очень серьезное испытание" для Украины из-за плана перемирия Трампа

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Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что прекращение огня с Россией подобно установившемуся между Ираном и Израилем может стать "очень серьезным испытанием" для Украины. По его словам, российский диктатор Владимир Путин сможет в любой момент атаковать Украину, а Трамп ничего не сможет сделать.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что главной идеей Трампа о войне в Украине является любое временно прекращение огня, которое можно будет назвать перемирием. После этого президент США ожидает мирных переговоров. Однако Портников отмечает, что Украина в этом случае будет находиться в позиции неопределенности.
Портников прогнозирует, что Россия может воспользоваться ситуацией в Украине и во время проведения выборов пойти в новое наступление. По словам Портникова, Путин может придумать какое-то "нарушение" с украинской стороны для новой атаки, тогда как Трамп в ответ ничего не сделает, сказав лишь, что "я не понимаю, президент Путин такой милый, у нас с ним такие хорошие отношения, остановись".
Политический обозреватель считает, что перемирие Украины с Россией должно быть детально проработано, чтобы не возникла такая ситуация.
Кроме того, по словам Портникова, Путин не пойдет на перемирие или прекращение огня, ведь он не испытывает никакого реального давления от Трампа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников объяснил, закончится ли война, если Путин умрет.
Также "Комментарии" писали о коварном плане США по войне в Украине.