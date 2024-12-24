Пора домой: украинские беженцы останутся без помощи, а мужчин ждет отдельный сюрприз

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Кравцев Сергей
Украина хочет, чтобы страны Европейского Союза прекратили оказание помощи украинским беженцам как способ давления, а также выступает за запрет на доступ к консульским услугам для мужчин призывного возраста. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "El Pais".
Украинские беженцы. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что в настоящее время украинскими властями изучаются различные способы возвращения граждан из-за границы, включая и радикальные методы.
Читайте также на портале "Комментарии" — окончание войны может спровоцировать еще одну волну эмигрантов в дополнение к уже уехавшим и не планирующим возвращаться. Таким образом, выстраданную в войне страну охватит невиданных размеров демографический кризис. Об этом в интервью CNN рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова.
По пессимистическому сценарию, говорит демограф, окончание войны может спровоцировать еще одну волну эмигрантов вдобавок к тем, кто уже уехал и не планирует возвращаться.
Также издание "Комментарии" сообщало – по оценкам правительства, к 2040 году численность населения Украины может снизиться до 25 миллионов человек. В то же время этот сценарий не самый плохой, заявила в комментарии для РБК-Украина ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Светлана Аксенова.
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