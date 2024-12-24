Пора домой: украинские беженцы останутся без помощи, а мужчин ждет отдельный сюрприз

Украина хочет, чтобы страны Европейского Союза прекратили оказание помощи украинским беженцам как способ давления, а также выступает за запрет на доступ к консульским услугам для мужчин призывного возраста. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "El Pais".

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что в настоящее время украинскими властями изучаются различные способы возвращения граждан из-за границы, включая и радикальные методы.

Читайте также на портале "Комментарии" — окончание войны может спровоцировать еще одну волну эмигрантов в дополнение к уже уехавшим и не планирующим возвращаться. Таким образом, выстраданную в войне страну охватит невиданных размеров демографический кризис. Об этом в интервью CNN рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова.

По пессимистическому сценарию, говорит демограф, окончание войны может спровоцировать еще одну волну эмигрантов вдобавок к тем, кто уже уехал и не планирует возвращаться.

"Если дела пойдут совсем плохо, мы можем увидеть еще одну волну миграции после отмены военного положения – мужчины поедут к своим женам и детям", — сказала Либанова.

Также издание "Комментарии" сообщало – по оценкам правительства, к 2040 году численность населения Украины может снизиться до 25 миллионов человек. В то же время этот сценарий не самый плохой, заявила в комментарии для РБК-Украина ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Светлана Аксенова.

"Я всегда подчеркиваю, что 25 миллионов — это достаточно пессимистический прогноз, но он еще не самый плохой. Надо быть готовым к тому, что население может сократиться даже больше", — отметила она.



