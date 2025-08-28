Кабмин введет компенсации за утраченное жилье на оккупированных территориях. По словам Премьер-министра Украины Юлии Свириденко, программа еВосстановление для ВОТ заработает через два месяца после принятия постановления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию нардепа Павла Фролова.

Переселенцы получат до двух миллионов гривен: что решит Кабмин

На первом этапе компенсации получат участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны, а в дальнейшем действие программы расширят и другие категории ВПЛ. Ожидается, что соответствующее постановление будет принято уже на следующей неделе.

Предварительно размер компенсаций будет составлять до 2 млн грн на одного человека или семью. Полученный ваучер можно использовать на приобретение нового жилья, как первый взнос или для погашения ипотеки.

"Моя позиция относительно компенсаций четкая и последовательная — каждый пострадавший от агрессии России украинец должен получить всю необходимую поддержку от государства и надлежащие выплаты", — подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что правительство на следующей неделе примет решение, которое позволит получить компенсации за утраченное жилье на оккупированных территориях. Как отмечают чиновники, это новый этап развития программы еВосстановление. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Украины Павла Фролова.

Предполагается, что на первом этапе финансирования будет составлять 180 млн. евро, которые привлекут за счет средств международных партнеров. Это позволит 3.7 тыс семей ВПЛ получить компенсации и начать новую жизнь.