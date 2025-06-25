Переселенческие выплаты могут повысить минимум вдвое: когда это произойдет

Помощь на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц могут увеличить минимум вдвое после верификации получателей помощи за рубежом. Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в эфире "Ранок.LIVE".

Выплаты для переселенцев могут увеличить вдвое

Нардеп пояснил, что правительство сейчас проводит проверку находящихся за рубежом переселенцев, но все еще получают выплаты в Украине, в том числе и компенсации за аренду жилья.

"Когда пройдет полностью верификация — мы будем понимать цифру, сколько сумму удастся сэкономить и перенаправить по этой же программе для того, чтобы увеличить поддержку на аренду жилья для ВПЛ, которые конкретно в Украине проживают", — отмечает политик.

По его словам, нынешней помощи часто не хватает даже на частичную оплату жилья, не говоря уже о коммуналке или базовых нуждах для семей с детьми или лиц с инвалидностью.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине разрабатывают программу компенсации для ВПЛ, потерявших жилье на оккупированных территориях. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов, передает портал "Комментарии".

Речь идет о новой программе жилищной поддержки ВПЛ, которая позволит приобрести новое жилье вместо утраченного на временно оккупированных территориях. Пока решение еще не принято, но переговоры между Правительством и Всемирным банком идут полным ходом, отмечает нардеп. Программа предусматривает предоставление ВПЛ жилых ваучеров, которые можно использовать на приобретение жилья, как первый взнос по ипотеке или для погашения ипотечного кредита.