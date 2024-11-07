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Пара переселенцев вернулась домой на Донбасс, после чего мужчина погиб

На Донбасс вернулась пожилая пара ВПЛ: муж погиб из-за обстрела, жену — эвакуировали второй раз

сегодня, 15:58
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Недилько Ксения

Женщина утверждает, что вернуться от родственников в Хмельницкой области в Донетчину захотел ее муж, который впоследствии погиб из-за российских обстрелов. Об этом на брифинге рассказал начальник отдела по вопросам предоставления социальных услуг департамента социальной защиты Донецкой ОГА Дмитрий Пожарский, пишет издание "Вільне радіо".

Пара переселенцев вернулась домой на Донбасс, после чего мужчина погиб

Иллюстративное фото

В среду, 6 ноября, из Донецкой области второй раз вывезли 75-летнюю женщину, которая к этому вместе с мужем вернулась из эвакуации домой. Из-за этого возвращение пенсионерка потеряла своего мужа — он погиб из-за российских обстрелов.

“Мы просим, призываем всех эвакуироваться и не возвращаться, потому что скоро зима. Буквально сегодня [6 ноября] у нас эвакуировалась одна женщина, мы ее уже эвакуировали к ее родным в городе Хмельницкий вместе с мужем. Но он настоял вернуться домой. И сегодня мы ее эвакуировали снова, потому что был обстрел, мужчина, к сожалению, погиб”, — рассказал начальник отдела по предоставлению соцуслуг департамента соцзащиты Донецкой ОГА Дмитрий Пожарский.

По словам чиновника, из области активно начали выезжать пожилые люди. В основном они уезжают вместе с родственниками.

“Если, например, за прошедшую неделю из Великоновоселковской громады выехали 270 человек, то из них 174 – это пожилые люди, маломобильные. Они выехали со своими родными в ближайшие области тоже к родственникам”, — рассказал Дмитрий Пожарский.

Он добавил, что ДонОВА помогает переселенцам с расселением. Только за 5 ноября с таким запросом обратились 75 жителей Донбасса, среди которых 25 детей. Эти семьи поселили в Коломые, Львове, Днепре и населенных пунктах Закарпатья.



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