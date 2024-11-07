Пара переселенцев вернулась домой на Донбасс, после чего мужчина погиб

Женщина утверждает, что вернуться от родственников в Хмельницкой области в Донетчину захотел ее муж, который впоследствии погиб из-за российских обстрелов. Об этом на брифинге рассказал начальник отдела по вопросам предоставления социальных услуг департамента социальной защиты Донецкой ОГА Дмитрий Пожарский, пишет издание "Вільне радіо".

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В среду, 6 ноября, из Донецкой области второй раз вывезли 75-летнюю женщину, которая к этому вместе с мужем вернулась из эвакуации домой. Из-за этого возвращение пенсионерка потеряла своего мужа — он погиб из-за российских обстрелов.

“Мы просим, призываем всех эвакуироваться и не возвращаться, потому что скоро зима. Буквально сегодня [6 ноября] у нас эвакуировалась одна женщина, мы ее уже эвакуировали к ее родным в городе Хмельницкий вместе с мужем. Но он настоял вернуться домой. И сегодня мы ее эвакуировали снова, потому что был обстрел, мужчина, к сожалению, погиб”, — рассказал начальник отдела по предоставлению соцуслуг департамента соцзащиты Донецкой ОГА Дмитрий Пожарский.

По словам чиновника, из области активно начали выезжать пожилые люди. В основном они уезжают вместе с родственниками.

“Если, например, за прошедшую неделю из Великоновоселковской громады выехали 270 человек, то из них 174 – это пожилые люди, маломобильные. Они выехали со своими родными в ближайшие области тоже к родственникам”, — рассказал Дмитрий Пожарский.

Он добавил, что ДонОВА помогает переселенцам с расселением. Только за 5 ноября с таким запросом обратились 75 жителей Донбасса, среди которых 25 детей. Эти семьи поселили в Коломые, Львове, Днепре и населенных пунктах Закарпатья.