Отношение к украинцам ухудшается: две страны ЕС в лидерах

С одной стороны европейский страны проявляют заинтересованность в украинских беженцах, как демографическом и трудовом ресурсе, а с другой стороны местное население ряда стран постепенно начинает менять свое отношение к украинцам. В первую очередь это касается Польши и Чехии. Об этом в интервью Лига нет рассказала директор Института демографии и социсследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Специалист отметила, что отношение к украинцам заметно ухудшается из-за экономических причин. Местное население не может принять, что их государство помогает украинским беженцам больше, чем им самим.

"Украинская женщина, которая приехала в Польшу с ребенком или с двумя детьми, получала помощь от государства больше, чем польская мать-одиночка, которая также имеет одного или двух детей", — отметила Либанова.

Разница в выплатах, по словам Эллы Либановой, объясняется тем, что украинская женщина в данной ситуации оказалась в гораздо худшем материальном положении, чем польская: у беженок не было не только своегокрова над головой в стране прибытия, но и многих вещей повседневного пользования, в отличие от гражданки Польши. Однако этот аспект, считает Либанова, от большинства поляков или чехов ускользнул.

В то же время демограф уверена, что сами государства, куда прибыли украинские беженцы, заинтересованы в том, чтобы те остались навсегда. Кроме того, что это дополнительные рабочие руки, украинские беженцы также облегчают проблему старения населения этих стран.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что Польша продолжает оставаться одним из самых надежных и стойких союзников Украины и защитником ее интересов, однако в самой Польше тон по отношению к украинцам изменился. Усталость от войны и необходимости входить в положение украинцев берут верх. Об этом говорится в материале "Associated Press".