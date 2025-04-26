ООН сокращает поддержку переселенцев в Украине: в чем причина

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проинформировало о приостановлении части программ поддержки для новоприбывших украинских переселенцев из-за уменьшения финансирования, в частности от США, что ранее обеспечивало 40% бюджета организации. Об этом говорится в пресс-релизе УВКБ ООН.

Выплаты для переселенцев от ООН. Фото из открытых источников

Новоприбывшие беженцы в Украине должны понимать, что не могут рассчитывать на то пособие, которое получали украинцы раньше. Серьёзное урезание финансирования со стороны США не может не отобразиться на помощи украинского народа. Американская помощь, которая в 2024 году составляла 40% от общего бюджета организации, была поставлена на паузу, что подтолкнуло ООН к непростому, но вынужденному шагу – ограничить ряд важных гуманитарных программ.

"Некоторые из программ, которые мы ранее реализовывали при щедрой поддержке США, приостанавливаются", – отметила представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

Среди самых больших потерь – программы психологической и социальной поддержки, материалы для экстренного строительства жилья и денежная помощь. Согласно заявлению агентства, другие западные доноры также уменьшили объемы финансирования, поскольку переориентировались на увеличение оборонных расходов.

Как следствие, агентство сообщило, что его призыв о выделении 3,32 миллиарда долларов на поддержку 8,2 миллиона человек в Украине был профинансирован лишь на 25%.

"Нам пришлось уменьшить количество людей, которым мы предоставляем приоритет. Мы призываем доноров предоставить необходимое финансирование, чтобы мы могли продолжить оказывать помощь тем, кто в этом больше всего нуждается", – сказала Биллинг.

Сообщается, что с января более 3 500 человек прошли через транзитный центр в Павлограде. В прошлом месяце более 4 200 эвакуированных прибыли в транзитный центр в Сумах, где УВКБ ООН вместе с партнерами оказывают гуманитарную поддержку новоприбывшим переселенцам. Эти цифры – лишь часть от общего количества новоприбывших переселенцев. Более 200 тысяч украинцев были вынуждены покинуть свои дома с августа 2024 года до начала 2025 года.

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