Одна из стран ЕС отказывает украинцам в убежище: что известно

Министерство внутренних дел Великобритании отказывает украинцам, бежавшим в эту страну после вторжения России, на том основании, что возвращение в Украину безопасно. Об этом пишет издание "The Guardian".

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Отмечается, что семьи пытаются найти путь к поселению, который позволил бы им построить жизнь в Великобритании, устроить своих детей в британские учебные заведения и улучшить их перспективы трудоустройства и жилья. Некоторые чувствуют, что им некуда возвращаться, поскольку они происходят из районов, разрушенных войной.

Один из них рассказал газете "The Guardian", что ему отказали в убежище на том основании, что он может переехать в другое место в Украине, несмотря на то, что его родной город является зоной боевых действий.

Юридическая фирма "Sterling Law" сообщила, что к ней еженедельно обращаются украинцы, в частности, уязвимые женщины и дети, чьи заявки были отклонены. Фирма работает над несколькими апелляциями, которые приводят к нескольким месяцам ожидания, в течение которых украинцы находятся во взвешенном состоянии.

Хотя украинцы могут оставаться в течение 18 месяцев благодаря временной визовой схеме, неопределенность их условий проживания усиливает тревогу.

В их письмах-отказах обычно отмечается, что риски, связанные с конфликтом, не соответствуют порогу преследования в соответствии с конвенцией о беженцах, поскольку они могут переехать в более безопасные части Украины, где есть государственные службы, а также могут обратиться за помощью в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и местных организаций.

Она сказала, что это "тревожная и растущая тенденция", вызванная обновлениями рекомендаций Министерства внутренних дел Великобритании, внесенными в январе, которые теперь считают такие регионы как Киев и западная Украина "в целом безопасными". Она отметила, что после обновления было удовлетворено меньше заявлений о предоставлении убежища, над которым она работает.

"Эта оценка противоречит реальности жизни в Украине. Я думаю, что любой здравомыслящий человек поймет, что Украина остается в разгаре жестокой войны, атаки которой усилились в последние месяцы. Наши клиенты, очевидно, столкнутся с серьезными рисками, включая бомбардировку, призыв в армию, развод с семьями и психологическую травму войны, если они вернутся в Украину сегодня", – сказала она.

"С юридической точки зрения, эти решения вызывают глубокую обеспокоенность. Они не учитывают сложные реалии на местах и не учитывают содержательно индивидуальные обстоятельства, особенно учитывая статьи 3 и 8 Европейской конвенции по правам человека [которые защищают право на защиту от вреда и свободу]".

Она призвала правительство пересмотреть рекомендации. "Пока этого не произойдет, люди, которые бегут от войны и нестабильности, будут продолжать быть подведенными якобы защищающей их системой", – сказала она.

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