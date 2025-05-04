Одна из стран ЕС будет платить 32 000 евро беженцам за их добровольное возвращение домой

Швеция предлагает беженцам до 32 000 евро за добровольное возвращение в страны происхождения. Шведское правительство планирует существенно пересмотреть свою миграционную политику, взяв за основу модель, работающую в Дании.

Беженцы. Фото из открытых источников

По состоянию на 2025 год Швеция имеет специальную программу финансового вознаграждения в 900 евро для беженцев, добровольно решивших вернуться домой. По данным Шведского миграционного агентства, в 2023 году одобрение получила только одна из 70 заявок. Из-за низкого интереса к программе правительство Швеции решило увеличить сумму выплат в 3400% — до 32 000 евро (1,5 млн гривен).

Как пояснил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, в стране существует "абсолютная необходимость взять под контроль миграцию".

"Я не думаю, что этот метод сработает для многих людей, но у нас действительно есть проблема с интеграцией, и если люди, имеющие законное право оставаться в Швеции, но, по сути, не интегрируются, по сути не ценят шведский образ жизни, то по крайней мере люди подумают о возвращении в свою страну происхождения", — пояснил Кристерссон.

За основу Швеция берет программу Дании, которая побудила более 22 тысяч беженцев добровольно покинуть страну.

Планируется, что новые правила выплаты 32 000 евро для мигрантов из Швеции вступят в силу с 1 января 2026 года. Однако пока неизвестно, будет ли это положение распространяться только на беженцев, или также на бенефициаров временной защиты, который применяется к перемещенным лицам из Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о выплатах украинским беженцам в 2025 году.

Также "Комментарии" писали, что Швеция планирует начать борьбу с нищими.