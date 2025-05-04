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Одна из стран ЕС будет платить 32 000 евро беженцам за их добровольное возвращение домой

Швеция будет платить 32 000 евро мигрантам, решившим вернуться домой.

сегодня, 09:17
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Автор:
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Slava Kot

Швеция предлагает беженцам до 32 000 евро за добровольное возвращение в страны происхождения. Шведское правительство планирует существенно пересмотреть свою миграционную политику, взяв за основу модель, работающую в Дании.

Одна из стран ЕС будет платить 32 000 евро беженцам за их добровольное возвращение домой

Беженцы. Фото из открытых источников

По состоянию на 2025 год Швеция имеет специальную программу финансового вознаграждения в 900 евро для беженцев, добровольно решивших вернуться домой. По данным Шведского миграционного агентства, в 2023 году одобрение получила только одна из 70 заявок. Из-за низкого интереса к программе правительство Швеции решило увеличить сумму выплат в 3400% — до 32 000 евро (1,5 млн гривен).

Как пояснил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, в стране существует "абсолютная необходимость взять под контроль миграцию".

"Я не думаю, что этот метод сработает для многих людей, но у нас действительно есть проблема с интеграцией, и если люди, имеющие законное право оставаться в Швеции, но, по сути, не интегрируются, по сути не ценят шведский образ жизни, то по крайней мере люди подумают о возвращении в свою страну происхождения", — пояснил Кристерссон.

За основу Швеция берет программу Дании, которая побудила более 22 тысяч беженцев добровольно покинуть страну.

Планируется, что новые правила выплаты 32 000 евро для мигрантов из Швеции вступят в силу с 1 января 2026 года. Однако пока неизвестно, будет ли это положение распространяться только на беженцев, или также на бенефициаров временной защиты, который применяется к перемещенным лицам из Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о выплатах украинским беженцам в 2025 году.

Также "Комментарии" писали, что Швеция планирует начать борьбу с нищими.



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Источник: https://www.euronews.com/my-europe/2025/05/02/we-do-have-a-problem-with-integration-of-immigrants-swedish-pm-tells-euronews
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