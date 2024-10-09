Объявлена принудительная эвакуация: кому будет необходимо покинуть дом

Из-за ситуации безопасности принято решение о принудительной эвакуации детей с их семьями из ряда населенных пунктов Сумщины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минреинтеграции.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Его единогласно поддержали члены Координационного штаба по проведению обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Речь идет об обязательной эвакуации принудительно 497 детей из 101 населенного пункта Сумской области (90 населенных пунктов Сумского района и 11 населенных пунктов Конотопского района).

Напомним, что эвакуация осуществляется бесплатно.

За более подробной информацией можно обратиться на горячие линии по номерам:

• (0542) 66-33-77 (бесплатно для жителей Сум и Сумского района);

• 0800301501 (бесплатно для жителей Сумской области);

• (099) 318-63-62 (областной Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий);

•(095) 386-43-06 (для жителей Сумского района);

•(0544) 76-24-03 (для жителей Конотопского района).

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 1548 или написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber по номеру: (096) 078-84-33.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) произвел выплаты для семей с детьми, которые в пределах обязательной эвакуации выехали из Глуховской, Эсманской и Свеской громад Сумской области в более безопасные районы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минреинтеграции Украины.

На этот раз одноразовую экстренную денежную помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи (максимум 5 человек, включая взрослых до 2 человек) получили 7278 человек, в том числе 3128 детей. Для предоставления этого транша финансовой поддержки эвакуированным семьям фонд направил более 74 миллионов гривен.

За последние 4 месяца ЮНИСЕФ предоставил денежную помощь 21 800 домохозяйствам в Донецкой, Харьковской и Сумской областях из громад, где была объявлена обязательная эвакуация, охватив 71 400 человек, в том числе 36 700 детей.