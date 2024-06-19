Новые выплаты "babciowe" для родителей: кто может рассчитывать на помощь

С 1 октября в Польше вступает в силу новая программа "Активный родитель", ориентированная на молодых родителей, которые совмещают карьеру и семейные обязанности. Инициатива, которая уже получила неофициальное название "babciowe", предлагает значительные финансовые стимулы для семей, где оба родителя работают, а также для тех, кто воспитывает детей, отправляя их в детские сады или обеспечивая уход через близких родственников или нянь.

Новые выплаты для родителей в Польше

Особенности программы "Активный родитель"

Программа предусматривает три основные меры поддержки:

1. Активные родители на работе: Родители, вернувшиеся на работу после родов, могут получать ежемесячные выплаты для компенсации расходов на услуги няни или родственника, занимающегося уходом за ребенком.

2. Активное участие в детском саду: Семьи, определившие детей в детские сады, получают фиксированную помощь на покрытие части расходов.

3. Активное время дома: Поддержка предоставляется семьям, в которых один из родителей остается дома с ребенком.

Выплаты рассчитаны так, чтобы охватить различные модели семейного уклада и помочь родителям балансировать между работой и личной жизнью.

Право на получение помощи для иностранных граждан

Иностранцы, проживающие в Польше, включая граждан Украины, могут претендовать на помощь в рамках программы при условии наличия действительного разрешения на работу и соответствия определенным требованиям к проживанию. Для граждан Украины, прибывших после начала полномасштабного конфликта, требуется статус PESEL UKR для подтверждения их права на социальные выплаты в стране.

"Комментарии" также писали, что несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается и Россия не прекращает свое наступление, граждане Польши теперь менее благосклонно относятся к украинским беженцам во всех сферах, за исключением согласия принимать украинских детей в польские школы. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные исследования Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии в Варшаве, сообщает Rzeczpospolita.