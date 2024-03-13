Новые горизонты для беженцев: как оформить вид на жительство в Польше

В последние годы, мир столкнулся с масштабными миграционными потоками, среди которых значительное место занимают украинцы, ищущие убежища и новых возможностей за рубежом. Польша стала одной из ключевых стран, открывших свои двери для украинских беженцев, предлагая им временную защиту. Однако многие стремятся к более стабильному и долгосрочному пребыванию. В этом контексте, "карта побыту", или разрешение на проживание, превращается в золотой ключик, открывающий двери в новое будущее.

Как украинским беженцам оформить вид на жительство в Польше

Что такое "карта побыту"?

"Карта побыту" — это документ, предоставляющий право на временное или постоянное проживание в Польше. Этот пластиковый идентификатор не только удостоверяет личность владельца, но и предоставляет целый спектр прав: от возможности въезда без визы до доступа к рынку труда и возможности путешествовать по странам Шенгенской зоны.

В зависимости от оснований для пребывания, существует три вида карт: временного побыту, сталого побыту и долгосрочного резидента ЕС. Каждый из них открывает определенные возможности и предполагает соответствующие требования к заявителям.

Права, предоставляемые "картой побыту"

Получение карты побыту предоставляет множество преимуществ:

- Проживание и многократный въезд в Польшу без необходимости оформления визы.

- Путешествия в страны Шенгенской зоны до 90 дней в полгода без визы.

- Возможности для покупки недвижимости, получения кредитов и приобретения автомобиля.

- Право на открытие бизнеса и возможность для воссоединения семьи.

- Дополнительные возможности в сфере образования и трудоустройства для студентов-иностранцев.

Как получить разрешение на проживание?

Процесс оформления карты побыту начинается с подачи заявления в отдел по делам иностранцев по месту жительства. Необходимый пакет документов включает справку о платежеспособности, договор аренды жилья, и требуется сдача биометрических данных. Особенности подачи документов зависят от основания для получения вида на жительство – будь то трудоустройство, предпринимательская деятельность или воссоединение семьи.

Украинские беженцы, которые получили статус временной защиты в Польше, могут подавать заявку на получение карты побыту, если они официально трудоустроены, занимаются предпринимательской деятельностью или имеют Blue Card.

Заявления можно подавать онлайн, что делает этот процесс более доступным. Решение о выдаче вида на жительство принимается в течение трех месяцев после подачи заявления, что является важным шагом к обеспечению стабильности и безопасности для многих украинских семей.

Таким образом, для многих украинцев, стремящихся к стабильности и новым возможностям в Польше, "карта побыту" открывает двери в новую жизнь. Этот процесс, хоть и требует внимательного подхода к подготовке документов и понимания требований, является жизненно важным шагом на пути к обретению нового дома вдали от родины.