Недилько Ксения
Народный депутат Павел Фролов сообщил, что некоторые переселенцы могут получить финансовую помощь после эвакуации из опасных районов.
Некоторые переселенцы могут получить более 10 тысяч гривен – нардеп
Он отметил, что ОО "Ответственные граждане" объявило о приеме заявок на предоставление денежной помощи уязвимым категориям переселенцев, эвакуируемых из опасных прифронтовых районов.
Размер выплат составляет 10 800 грн. на одного человека, при этом приоритет получат наиболее незащищенные категории, в которых совокупный месячный доход на одного человека составляет не более 6318 грн. в месяц.
Претендовать на помощь будут право перемещены за последние 30 дней граждане, у которых из-за войны жилье непригодно для проживания или находится на расстоянии до 30 км от зоны боевых действий или на ВОТ.
Важно, что получить помощь смогут только те, кто зарегистрировал выезд в органах местного самоуправления своей громады.
Для подачи заявки следует обратиться в транзитный центр в г. Павлоград по адресу ул. Соборная, 3.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что для транзитного центра в Павлограде август оказался наиболее жарким — за неделю здесь приняли более 1500 человек. Транзитный пункт был полностью заполнен, для размещения людей здесь задействованы все комнаты и даже коридор. Позже, чтобы разгрузить Павлоград начал действовать транзитный центр в Лозовой Харьковской области; транзитный центр в селе Волосское Днепровского района. Для долгосрочного размещения развертывают новые места в областях, где лучше безопасность и базовые условия.