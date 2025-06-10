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Некоторые дети могут получить 50 тысяч гривен: как оформить помощь

Дети, которые возвращаются из оккупации или после депортации, могут получить 50 тысяч гривен «подъемных»

сегодня, 14:07
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Недилько Ксения

Государство ввело единовременную денежную помощь в размере 50 000 грн для каждого ребенка, который будет возвращаться после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минсоцполитики.

Некоторые дети могут получить 50 тысяч гривен: как оформить помощь

Иллюстративное фото

Эти средства помогут родителям или законным представителям создать условия для адаптации и реинтеграции ребенка в Украине.

Помощь не влияет на размер других социальных выплат или субсидий.

Чтобы его получить, необходимо обратиться в Государственную службу Украины по делам детей.

Минсоцполитики напоминает:

для каждого ребенка составляется индивидуальный план возврата и поддержки. Он охватывает три пакета помощи — краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную.

В зависимости от потребностей ребенок может получать:

социальные, медицинские, психологические, реабилитационные и юридические сервисы.

Также поддержку может получать семья ребенка или происходить устройство ребенка в семейной форме воспитания при отсутствии семьи.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заверил, что смена президента не повлияет на поддержку Украины Варшавой или ее растущую роль в ЕС.

"Президент Кароль Навроцкий происходит со стороны партии "Право и справедливость" на польской политической сцене, и я напоминаю вам, что большинство оборонных контрактов, которые мы сейчас финансируем, были подписаны при предыдущем правительстве. Он четко соглашается с национальным консенсусом по поводу того, что Россию нужно сдерживать", — отметил министр в интервью.



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