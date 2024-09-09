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Названы регионы, жители которых получат финансовую помощь и образовательные льготы

Эвакуация из опасных регионов: как получить помощь и социальные гарантии

сегодня, 12:04
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Амбарцумян Анна

В Украине продолжается эвакуация граждан из регионов, где существует угроза жизни из-за боевых действий. Она может быть организована как железнодорожным, так и авто транспортом. При необходимости используют также специальные средства передвижения. Какие социальные гарантии предоставляют ВПЛ сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Названы регионы, жители которых получат финансовую помощь и образовательные льготы

Переселенцы. Фото из открытых источников

Для эвакуированных предусмотрен ряд социальных гарантий, в частности:

  • Бесплатное питание и гуманитарная помощь при перевозке.

  • Восстановление утраченных документов.

  • Временное размещение в хабах для переселенцев.

  • Медицинская и психологическая помощь квалифицированных специалистов.

  • Финансовая поддержка международных организаций.

  • Бесплатное проживание в государственных, коммунальных или социально медицинских учреждениях.

  • Государственная помощь для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

  • Помощь в поиске работы.

  • Приоритетное зачисление детей в дошкольные и школьные учреждения с бесплатным питанием.

  • Обеспечение жестким топливом для отопительного сезона 2024-2025 годов.

Эти меры направлены на поддержку перемещенных лиц и помощь в адаптации к новым условиям жизни. Эвакуация происходит бесплатно, а для предварительной регистрации необходимо обратиться в областную военную администрацию:

Контакты для записи на эвакуацию:

  • Харьковская область: 0-800-33-92-91 — Горячая линия гуманитарного центра.

  • Запорожская область: 0-800-503-508 — Горячая линия Запорожской ОГА.

  • Херсонская область: 0-800-330-951 — Горячая линия для эвакуации.

  • Сумская область: 38 (050) 650-70-83 — Эвакуационный штаб.

  • Донецкая область: 0-800-500-121 — Горячая линия для эвакуации.

Также желание эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или через мессенджеры по номеру: 38(096)078-84-33.

Напомним, власти Украины приступили к разработке важных изменений в порядке оказания помощи переселенцам, что позволит значительно расширить круг лиц, имеющих право на получение социальных выплат. Эта инициатива направлена на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, столкнувшихся с трудностями в результате внутренней миграции. Детали читайте по ссылке.



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Источник: https://minre.gov.ua/2024/09/03/yaku-pidtrymku-mozhut-otrymaty-evakujovani-z-nebezpechnyh-terytorij/
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