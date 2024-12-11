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Названо имя самого богатого беженца в мире

Башар Асад неофициально считается самым богатым беженцем в мире.

сегодня, 11:30
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Автор:
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Slava Kot

В декабре сирийские повстанцы захватили столицу страны Дамаск, а сирийский диктатор Башар Асад вместе с семьей бежал в Россию. Как утверждает турецкое издание Türkiye Gazetesi, Башар Асад взял с собой состояние в размере 135 млрд долларов, что делает его самым богатым беженцом в мире.

Названо имя самого богатого беженца в мире

Башар Асад. Фото: EPA/ TOLGA BOZOGLU

Как сообщает Türkiye Gazetesi, семья Асадов постоянно увеличивала свое состояние за 54-летнее правление Сирией. Даже после начала гражданской войны состояние Башара Асада продолжало расти и достигло якобы суммы в 135 млрд долларов.

"Семья Асада отбирала ресурсы людей в собственные карманы во время продолжавшейся годами гражданской войны. Когда режим упал, они забрали с собой большую часть экономики страны", — заявил бывший сотрудник разведки сирийского режима Халида Бейе.

Таким образом, Башар Асад неофициально считается самым богатым беженцем в мире.

Напомним, что в 2011 году в Сирии начались массовые восстания против режима Асада, переросшие в гражданскую войну. Асад получал помощь из России, Ирана и других союзников, в то время как некоторых повстанцев поддерживали Турция и США. Кроме того, в регионе существовали террористические группировки, которые также пытались свергнуть режим Асада.

После лет затишья в конце ноября повстанцы организовали наступление, и менее чем через две недели взяли под контроль Сирию. Башар Асад бежал из страны и получил убежище в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто такой Абу Мухаммад аль-Джулани, который сверг режим Асада в Сирии и как его вдохновил Зеленский.

Также "Комментарии" писали о том, как Путин предал Асада, который заявлял, что он не Янукович.



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Источник: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/haberler/135-milyar-dolar-ne-kadar-besar-esad-rusyaya-ne-kadar-para-kacirdi-en-zengin-siginmaci-iddiasi-buyuyor-1079369?s=2
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