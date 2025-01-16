logo

BTC/USD

98354.71

ETH/USD

3310.47

LTC/USD

123.09

USD/UAH

42.75

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Напился, подрался с ромами и пытался бежать в Европу: как россиянин хотел уехать из Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Напился, подрался с ромами и пытался бежать в Европу: как россиянин хотел уехать из Украины

Россиянин пытался покинуть Украину, но что-то пошло не так

сегодня, 16:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Гражданин России, уже несколько месяцев нелегально находившийся в Украине, решил искать "лучшую жизнь" в ЕС и пересечь границу со Словакией – также незаконно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Напился, подрался с ромами и пытался бежать в Европу: как россиянин хотел уехать из Украины

Россиянин, который хотел выехать из Украины

Для храбрости мужчина выпил бутылку водки, после чего заблудился в пограничной деревне. Во время своих приключений он наткнулся на местных ромов, получил на орехи и остался без вещей. Протрезвев, россиянин отправился наугад в сторону границы, но уже в 50 метрах от него его задержали пограничники.

В отношении мужчины составили материалы об админправонарушениях. В дальнейшем будет решаться вопрос принудительного выдворения россиянина из Украины.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что работники ГБР сообщили о подозрении бывшему командиру одной из бригад терробороны и его трем подчиненным, которые помогли получить жене комбрига более 922 тысяч гривен дополнительного вознаграждения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

Там сообщили, что в конце июля 2023 года чиновник устроил свою жену в возглавляемую им бригаду на должность стрелка, чтобы организовать ей повышенные выплаты. Чтобы формально придерживаться закона, супруги даже развелись, однако находились в родстве.

Впоследствии комбриг привлек к сделке двух подчиненных – командиров подчиненных ему подразделений. Они составляли ложные документы о якобы участии женщины в боевых действиях на линии столкновения.

Таким образом, за период с июля 2023 года по апрель 2024 года она незаконно получила более 922 тыс. грн дополнительного вознаграждения. Все это время она несла службу рядом с мужем и занималась коневодством на специальной ферме. Женщина даже успела провести две недели в Польше, самовольно покинув военную часть.

Напился, подрался с ромами и пытался бежать в Европу: как россиянин хотел уехать из Украины - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости