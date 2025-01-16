Напился, подрался с ромами и пытался бежать в Европу: как россиянин хотел уехать из Украины

Гражданин России, уже несколько месяцев нелегально находившийся в Украине, решил искать "лучшую жизнь" в ЕС и пересечь границу со Словакией – также незаконно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Россиянин, который хотел выехать из Украины

Для храбрости мужчина выпил бутылку водки, после чего заблудился в пограничной деревне. Во время своих приключений он наткнулся на местных ромов, получил на орехи и остался без вещей. Протрезвев, россиянин отправился наугад в сторону границы, но уже в 50 метрах от него его задержали пограничники.

В отношении мужчины составили материалы об админправонарушениях. В дальнейшем будет решаться вопрос принудительного выдворения россиянина из Украины.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что работники ГБР сообщили о подозрении бывшему командиру одной из бригад терробороны и его трем подчиненным, которые помогли получить жене комбрига более 922 тысяч гривен дополнительного вознаграждения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

Там сообщили, что в конце июля 2023 года чиновник устроил свою жену в возглавляемую им бригаду на должность стрелка, чтобы организовать ей повышенные выплаты. Чтобы формально придерживаться закона, супруги даже развелись, однако находились в родстве.

Впоследствии комбриг привлек к сделке двух подчиненных – командиров подчиненных ему подразделений. Они составляли ложные документы о якобы участии женщины в боевых действиях на линии столкновения.

Таким образом, за период с июля 2023 года по апрель 2024 года она незаконно получила более 922 тыс. грн дополнительного вознаграждения. Все это время она несла службу рядом с мужем и занималась коневодством на специальной ферме. Женщина даже успела провести две недели в Польше, самовольно покинув военную часть.