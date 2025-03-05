На новую программу помощи и возвращения украинских беженцев из-за границы выделено более 150 миллионов

Кабинет министров 4 марта передал Министерству национального единства 150 028 700 гривен на реализации новой бюджетной программы. Ее предназначение — помочь украинцам за границей и способствовать их возвращению в Украину.

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Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

“Передано бюджетные назначения, предусмотренные Министерству экономики на 2025 год в общем фонде государственного бюджета по программе “Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за границей и содействие их возвращению в Украину” в сумме 150 млн. 28,7 тыс. гривен Министерству национального единства Украины на новую бюджетную программу”, — пишет представитель правительства в ВРУ Тарас Мельничук.

Подробности программы остаются неизвестными, однако в конце января 2025 года министр национального единства Чернышев заявил, что Украина будет создавать "Хабы единства" для своих граждан за рубежом.

Первыми эти хабы появятся в Чехии, Польше и Германии. Учреждения будут предназначены для того, чтобы поддержать украинцев за границей и помочь им сохранить свою национальную идентичность.

Это касается и вопросов образования, и развития, и трудоустройства, и поддержки Украиной пребывания украинцев. Это все то, над чем мы должны работать, а главное — стремимся сохранять связь [украинцев] с Украиной”, — рассказал министр.

Он добавил, что эти учреждения будут также поощрять и поддерживать украинцев в их стремлении вернуться на Родину, однако не будут применять для этого принудительные методы.

Напомним, несмотря на то, что Министерство национального единства было создано на базе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, вновь сформированный орган власти не будет заниматься вопросами переселенцев. Формирование и реализацию государственной политики по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ передали Министерству развития общин и территорий.