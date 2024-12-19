Северокорейские войска, которые Россия использует в войне против Украины, жалуются на серьезную нехватку боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам (РПГ). Наибольшие проблемы наблюдаются на передовых позициях в Курской области, в частности в районах сел Русская Конопелька, Плехово и Уланок.

Северокорейские военные в Курской области на передовой

По информации украинской разведки, 17-18 декабря 2024 года Россия отправила новые подразделения армии КНДР в Курскую область. Солдаты получили базовое снаряжение: бронежилеты, каски и стрелковое оружие калибров 5,45 мм, 7,62 мм и 12,7 мм. Для доставки к передовой использовали автомобили, включая транспорт типа "водовоз".

Впрочем, во время выполнения боевых задач северокорейские войска столкнулись с нехваткой ключевых ресурсов. Особенно критической является нехватка боеприпасов для РПГ, которые играют важную роль в борьбе с бронетехникой. Это существенно ограничивает их способность эффективно противодействовать украинским силам.

Кроме нехватки боеприпасов, условия для солдат также остаются далекими от идеальных. Войска КНДР используют для переброски старые транспортные средства, которые не соответствуют военным стандартам. Это затрудняет не только их мобильность, но и общую эффективность выполнения боевых задач.

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