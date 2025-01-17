Мужчины в военной форме хотели бежать в Молдову

В Одесской области пограничники задержали троих мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу в военной форме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.

Уклонисты в Одесской области, фото: ГПСУ

Киевляне приобрели тактическую одежду – камуфляж, перчатки и берцы – по совету организатора их "путешествия". За содействие в преодолении приднестровского сегмента украино-молдавской границы заплатили ему по $4 тысячи на криптокошелек.

Нарушителей привлекли к админответственности. Дела уже переданы в суд .

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в сети распространяется информация, что якобы в Украине осталось менее 15 миллионов граждан, и чаще всего украинцы выезжают в Россию. Эта информация со ссылкой на подсчеты польских аналитиков распространяется соцсетями, пишут в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

На самом деле, отмечается, что это вражеский вымысел. Такие подсчеты в Польше никто не проводил. Агитпропаганда придумала цифры и приписала их польскому изданию Wiadomosci, пишут аналитики StopFake. Сделано это с целью поддержки дезинформационного нарратива о том, что "в Украине осталось мало населения, а уезжающие украинцы предпочитают россияне, а не страны ЕС".

Также "Комментарии" писали, что гражданин России, уже несколько месяцев нелегально находившийся в Украине, решил искать "лучшую жизнь" в ЕС и пересечь границу со Словакией – также незаконно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Для храбрости мужчина выпил бутылку водки, после чего заблудился в прираничном селе. Во время своих приключений он наткнулся на местных ромов, получил на орехи и остался без вещей. Протрезвев, россиянин отправился наугад в сторону границы, но уже в 50 метрах от него его задержали пограничники.