Мужчины, которые вернутся в Украину из-за границы, могут получить отсрочку от мобилизации: детали

Украинское правительство планирует разные варианты стимулов, чтобы вернуть украинских беженцев домой. Одно из возможных условий будет отсрочка от мобилизации для мужчин, которые приедут в Украину и будут работать на критических предприятиях. Об этом заявил министр национального единства Алексей Чернышев.

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Алексей Чернышев в комментариях немецкому изданию DPA рассказал, что украинское правительство наращивает усилия, чтобы привлечь беженцев вернуться домой.

"Значительное количество украинцев серьезно рассматривает возможность возвращения домой", – сказал Чернышев.

Глава Министерства единства пояснил, что в условиях уменьшения украинского населения из-за выезда беженцев за границу, Украина попытается поощрить мужчин возвращаться домой. По его словам, вернувшиеся в Украину мужчины могут получить отсрочку от мобилизации, если будут работать на критических для государства предприятиях, в частности в секторе оборонной промышленности, энергетики, реконструкции и других.

Кроме того, Украина планирует создать "хабы единства" в Берлине и других городах, где находятся украинские беженцы. Таким образом, Украина ожидает помочь украинцам за рубежом с трудоустройством, жильем и образовательными возможностями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, подпадают ли под мобилизацию мужчины в возрасте 50-60 лет.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде назвали условие, когда произойдет снижение мобилизационного возраста в Украине. По словам нардепа, пересмотр возраста мобилизации возможен только в том случае, если международные партнеры предоставят Украине достаточное количество оружия.