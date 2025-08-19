logo

Молодые люди катастрофически уезжают из Украины: от чего будет зависеть их возвращение
Молодые люди катастрофически уезжают из Украины: от чего будет зависеть их возвращение

Та уехавшая за границу молодежь вряд ли вернется, считают в ОМП

19 августа 2025, 16:30
Автор:
Недилько Ксения

90% оказавшихся за рубежом молодых людей вряд ли вернутся в Украину. Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник.

"С кем останутся девушки в Украине, если здесь не будет должного количества парней? Они уедут в Европу. И то, что сейчас девушки здесь будут получать образование, это не будет гарантировать, что они в будущем захотят здесь работать", – отмечает глава ОМП.

Возвращение оказавшихся за границей будет зависеть от развития экономики, от состояния событий на фронте, считает Воскобойник.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине продолжается мобилизация и до сих пор бывают случаи силового влияния на военнообязанных. В Верховной Раде не раз указывали на недопустимость таких действий и проблемы, к которым они могут приводить.

Народный депутат Украины Георгий Мазурашу выступает против бусификации и закрытия границ. "Я против закрытия границ, потому что я не поддерживаю рабовладение. Я против бусификаций, против загонки и содержания людей с силой в армии, потому что я против рабовладения. Мне не нравится, что в нашей стране процветает, поддерживается рабовладельческая философия", — отметил он. По словам народного депутата, такая ситуация делает Украину более слабой, в том числе во время войны. Также отрицательно влияет на обороноспособность.

                                                                                                                        






















