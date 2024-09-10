МККК будет выдавать помощь для прохождения зимы: кто может получить

Международный Комитет Красного Креста (МККК) в партнерстве с Минреинтеграции активно занимается подготовкой прифронтовых громад к прохождению осенне-зимнего периода. В частности, оказывают помощь наиболее уязвимым слоям населения в отдаленных сельских и полусельских районах вдоль линии столкновения или на приграничных территориях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минреинтеграции.

гривны, фото из отрытых источников

В рамках деятельности МККК планируется, что в этом году:

• 14 895 домохозяйств получат денежную помощь в размере 25 тысяч гривен;

• 5457 домохозяйствам будет предоставлено более 11 тысяч тонн топливных брикетов;

• 1100 домохозяйств будут снабжены дровами.

Также 680 семей получат от МККК помощь в виде средств на обустройство жилья, а более 1300 домохозяйств — строительные материалы или помощь в натуральной форме для оперативного ремонта жилья до зимы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харьковской области начали выдавать деньги на покупку топлива

Помощь оказывается лицам, проживающим в жилых домах, которые отапливаются исключительно твердым печным бытовым топливом и не имеют альтернативного отопления.

Кроме того, начались первые выплаты домохозяйствам Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей в рамках совместного проекта Минреинтеграции и ЮНИСЕФ по поддержке семей с детьми в прифронтовых районах Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минреинтеграции.

На этой неделе финансовую помощь в размере 21 800 гривен должно получить более 12 тысяч домохозяйств. Это позволит им заранее подготовиться к успешному прохождению зимнего периода. На указанный проект ЮНИСЕФ выделил более 260 миллионов гривен.