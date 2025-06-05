Мерц во время встречи с Трампом назвал единственный способ завершения войны в Украине

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Клименко Елена
На брифинге в Белом доме канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Дональд Трамп — именно та фигура, которая способна остановить войну в Украине, влияя непосредственно на Россию. По его словам, и он, и Трамп соглашаются в том, что война "ужасающая" и ее нужно завершить как можно скорее.
Фото: из открытых источников
Мерц довольно откровенно похвалил американского президента, пытаясь направить его политическую волю в сторону более активного давления на Кремль.
Канцлер также пообещал подробно обсудить ситуацию на конфиденциальной части переговоров. Он заверил, что Германия и дальше будет стоять на стороне Украины и будет способствовать укреплению ее обороноспособности.
Напомним, Фридрих Мерц находится с официальным визитом в Соединенных Штатах, где ключевой темой переговоров с Дональдом Трампом стала война в Украине и пути ее завершения.
Во время открытой части встречи Трамп заявил, что имеет внутренний "дедлайн" по санкциям против России.
Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп избегает прямого ответа на вопрос о возможном усилении давления на Россию для прекращения войны в Украине. Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Белом доме, когда журналисты спросили его о готовности ужесточить санкции против Кремля, Трамп решил не отвечать прямо.
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