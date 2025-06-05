Мерц во время встречи с Трампом назвал единственный способ завершения войны в Украине

На брифинге в Белом доме канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Дональд Трамп — именно та фигура, которая способна остановить войну в Украине, влияя непосредственно на Россию. По его словам, и он, и Трамп соглашаются в том, что война "ужасающая" и ее нужно завершить как можно скорее.

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Мерц довольно откровенно похвалил американского президента, пытаясь направить его политическую волю в сторону более активного давления на Кремль.

"Трамп — ключевая фигура в глобальной политике, которая реально может оказывать давление на Россию. Мы не имеем права медлить. После трех с половиной лет этого ужаса пора что-то изменить", — сказал он.

Канцлер также пообещал подробно обсудить ситуацию на конфиденциальной части переговоров. Он заверил, что Германия и дальше будет стоять на стороне Украины и будет способствовать укреплению ее обороноспособности.

"Цель — сделать Украину сильнее, чтобы Путин в конце концов прекратил эту войну", — подчеркнул Мерц.

Напомним, Фридрих Мерц находится с официальным визитом в Соединенных Штатах, где ключевой темой переговоров с Дональдом Трампом стала война в Украине и пути ее завершения.

Во время открытой части встречи Трамп заявил, что имеет внутренний "дедлайн" по санкциям против России.

"Я буду очень жестким. Но это может касаться обеих сторон — и России, и Украины", — добавил он.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп избегает прямого ответа на вопрос о возможном усилении давления на Россию для прекращения войны в Украине. Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Белом доме, когда журналисты спросили его о готовности ужесточить санкции против Кремля, Трамп решил не отвечать прямо.