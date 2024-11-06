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Квартал для переселенцев из Бахмута планируется построить под Киевом

Построить квартал для переселенцев из Бахмута планируют в селе Барышевка Киевской области

сегодня, 16:28
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Недилько Ксения

Более трех тысяч переселенцев из ныне оккупированного Бахмута в Донецкой области могут получить жилье под Киевом, в поселке Барышевка, где планируют реализовать проект строительства жилого квартала для ВПЛ.

Квартал для переселенцев из Бахмута планируется построить под Киевом

Визуализация проекта для бахмутчан. Скриншот

"Эта концепция призвана создать не просто жилье, а настоящее сообщество, где жители Бахмута смогут сохранить свою идентичность, возродить традиции и начать новую жизнь", — говорится в проекте на сайте Барышевского поселкового совета.

Проект "Сталева мрія Бахмут-Баришівка" предусматривает создание первого в Украине квартала для ВПЛ с сохранением культурных ценностей. Его планируют реализовать в поселке Барышевка. Он находится в 25 километрах от Борисполя и в 60 километрах от Киева.

Квартал для переселенцев из Бахмута планируется построить под Киевом - фото 2

Жилье для бахмутян, согласно проекту, построят на окраине поселка, общая площадь участка – 12 гектаров. К ней будет прилегать магистральная дорога, ведущая в центр поселка.

Пешеходная зона-променад будет условно распределять квартал на районы, что позволит их строить и вводить в эксплуатацию очередями. Главную дорогу променада проделают в образе реки Бахмутка. Для этого ее оборудуют люминофорами — специальными синтетическими веществами, которые заряжаются дневным светом, а затем излучают накопленную энергию ночью. Синий свет будет символизировать воду реки, пишут в презентации проекта.

Квартал для переселенцев из Бахмута планируется построить под Киевом - фото 3

Также в квартале обустроят аллею роз, подобную той, которая была в Бахмуте.

Дома в квартале ВПЛ будут разной этажности. Здесь построят одно-, двух- и четырехэтажные дома. Также проектом предусмотрена зеленая зона и зона школы/детского сада.

Кроме того, в квартале предусмотрено оборудование всех необходимых коммуникаций. В частности, планируется централизованный водопровод, централизованные системы водоотведения и отопления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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Квартал для переселенцев из Бахмута планируется построить под Киевом - фото 4




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