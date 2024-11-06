Квартал для переселенцев из Бахмута планируется построить под Киевом

Более трех тысяч переселенцев из ныне оккупированного Бахмута в Донецкой области могут получить жилье под Киевом, в поселке Барышевка, где планируют реализовать проект строительства жилого квартала для ВПЛ.

Визуализация проекта для бахмутчан. Скриншот

"Эта концепция призвана создать не просто жилье, а настоящее сообщество, где жители Бахмута смогут сохранить свою идентичность, возродить традиции и начать новую жизнь", — говорится в проекте на сайте Барышевского поселкового совета.

Проект "Сталева мрія Бахмут-Баришівка" предусматривает создание первого в Украине квартала для ВПЛ с сохранением культурных ценностей. Его планируют реализовать в поселке Барышевка. Он находится в 25 километрах от Борисполя и в 60 километрах от Киева.

Жилье для бахмутян, согласно проекту, построят на окраине поселка, общая площадь участка – 12 гектаров. К ней будет прилегать магистральная дорога, ведущая в центр поселка.

Пешеходная зона-променад будет условно распределять квартал на районы, что позволит их строить и вводить в эксплуатацию очередями. Главную дорогу променада проделают в образе реки Бахмутка. Для этого ее оборудуют люминофорами — специальными синтетическими веществами, которые заряжаются дневным светом, а затем излучают накопленную энергию ночью. Синий свет будет символизировать воду реки, пишут в презентации проекта.

Также в квартале обустроят аллею роз, подобную той, которая была в Бахмуте.

Дома в квартале ВПЛ будут разной этажности. Здесь построят одно-, двух- и четырехэтажные дома. Также проектом предусмотрена зеленая зона и зона школы/детского сада.

Кроме того, в квартале предусмотрено оборудование всех необходимых коммуникаций. В частности, планируется централизованный водопровод, централизованные системы водоотведения и отопления.

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