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Комиссии смогут дистанционно обследовать жилье на оккупированных и прифронтовых территориях – решение Кабмина

Принято решение о дистанционном обследовании жилья на временно оккупированных и прифронтовых территориях, — Премьер-министр

7 июля 2025, 17:12
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Недилько Ксения

Внутри перемещенные лица с прифронтовых и оккупированных территорий получат шанс на получение компенсации за утраченное жилье. По крайней мере, первые шаги уже сделаны и Правительство приняло ряд решений в поддержку ВПЛ. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 7 июля.

Комиссии смогут дистанционно обследовать жилье на оккупированных и прифронтовых территориях – решение Кабмина

Комиссии смогут дистанционно обследовать жилье на оккупированных и прифронтовых территориях – решение Кабмина

Он отметил, что в этом году правительство выделило 15 млрд грн в поддержку семей ВПЛ, чье жилье было уничтожено. Это рекордная сумма на программу, благодаря которой уже тысячи семей приобрели новое жилье.

На сегодняшнем заседании, как сообщил Премьер-министр, принято решение, позволяющее дистанционное обследование жилья там, где государственные комиссии физически не могут этого сделать. Речь идет, в частности, о территориях активных боевых действий, а также об оккупированных территориях.

"Благодаря продуктам дистанционного наблюдения, фото и видео материалам комиссии смогут зафиксировать уничтожение жилья, а это значит, что ВПЛ смогут претендовать на компенсацию по программе еВосстановление", — отметил Денис Шмыгаль и добавил, что ответственные за реализацию решения министерств приложат все усилия, чтобы услуга была.

По данным Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы, которые сегодня запустили механизм, позволяющий фиксировать факт уничтожения жилья без выезда комиссии на место. Это важно для общин, где постоянно продолжаются обстрелы и физическое обследование невозможно. С таким запросом часто обращались громады Сумщины, Харьковщины и другие.

"Теперь фиксация разрушений возможна дистанционно с помощью спутниковых снимков, кадров из дронов или фото и видео, которые может предоставить сам владелец.

Все материалы должны удовлетворять четким критериям: геолокация, дата, идентификация объекта, несколько ракурсов разрушенных конструкций. Если этих доказательств достаточно, то составляется акт, данные вносятся в Реестр поврежденного имущества и человек может получить жилищный сертификат", – отметил Кулеба.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине разрабатывают программу компенсации для ВПЛ, потерявших жилье на оккупированных территориях. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов, передает портал "Комментарии".

Речь идет о новой программе жилищной поддержки ВПЛ, которая позволит приобрести новое жилье вместо утраченного на временно оккупированных территориях. Пока решение еще не принято, но переговоры между Правительством и Всемирным банком идут полным ходом, отмечает нардеп. Программа предусматривает предоставление ВПЛ жилых ваучеров, которые можно использовать на приобретение жилья, как первый взнос по ипотеке или для погашения ипотечного кредита.



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