Колоссальное количество людей: сколько на самом деле украинцев находятся за границей

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Кравцев Сергей
Есть вероятность, что в Европе фактически ведут двойной подсчет наших граждан и один и тот же человек может считаться в двух разных юрисдикциях. Такое мнение в эфире Украинского Радио высказал исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.
Украинские беженцы. Фото: из открытых источников
Исполнительный директор КМИС отметил, что сегодня в мире нет такого человека, который бы мог сказать, сколько украинцев находится за границей. Население, которое находится на подконтрольной территории, составляет примерно 30 млн. Поэтому 5-7 млн украинцев, которые находятся за границей – это колоссальное количество людей, которые находятся за пределами нашего государства.
По его словам, больше всего украинцев выехало в 2022 году, частично в 2023 году.
Он рассказал, что по данным Евростата от 28 февраля 2025 года, почти 98,5% получателей временной защиты в ЕС — это граждане Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — согласно информации от Главного управления федеральной полиции Германии, граждане Украины являются самой большой группой среди иностранцев, которым в 2024 году отказали во въезде. За этот период было зафиксировано 9369 случаев отказов, из которых 4704 касаются украинцев, сообщает InPoland.net.
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