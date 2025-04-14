Колоссальное количество людей: сколько на самом деле украинцев находятся за границей

Есть вероятность, что в Европе фактически ведут двойной подсчет наших граждан и один и тот же человек может считаться в двух разных юрисдикциях. Такое мнение в эфире Украинского Радио высказал исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Исполнительный директор КМИС отметил, что сегодня в мире нет такого человека, который бы мог сказать, сколько украинцев находится за границей. Население, которое находится на подконтрольной территории, составляет примерно 30 млн. Поэтому 5-7 млн украинцев, которые находятся за границей – это колоссальное количество людей, которые находятся за пределами нашего государства.

"Если определенная страна имеет большее количество беженцев, она получает большее количество поддержки на этих беженцев. Поэтому здесь нет мотивации у стран точно высчитывать всех украинцев за рубежом", — сказал он.

По его словам, больше всего украинцев выехало в 2022 году, частично в 2023 году.

"Сейчас также могут быть периоды, когда больше выехало, чем вернулось. Те украинцы, которые уже несколько лет находятся за рубежом, имеют опыт укоренения. Это один из факторов, которые свидетельствует о том, что люди вряд ли вернутся в Украину", — пояснил социолог.

Он рассказал, что по данным Евростата от 28 февраля 2025 года, почти 98,5% получателей временной защиты в ЕС — это граждане Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — согласно информации от Главного управления федеральной полиции Германии, граждане Украины являются самой большой группой среди иностранцев, которым в 2024 году отказали во въезде. За этот период было зафиксировано 9369 случаев отказов, из которых 4704 касаются украинцев, сообщает InPoland.net.



