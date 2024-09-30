Количество трудоустроенных украинцев в Германии выросло вдвое за год

В Германии украинские беженцы стали активнее получать работу. Министр труда Губертус Гайль сообщил, что за сентябрь этого года работу обнаружили более 8500 украинцев. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Он говорит, что программа Job Turbo, которая помогает украинцам быстрее находить работу, работает эффективно.

Украинские беженцы в Германии стали активнее устраиваться на работу

Когда в Украине началась война, многие украинцы уехали в Германию. Но сначала им было сложно найти работу из-за языкового барьера и сложности с документами. Теперь ситуация улучшилась: с помощью программы Job Turbo украинцы получают курсы немецкого языка, профессиональное обучение и легче оформляют документы на работу. Это помогает им скорее стать частью германского рынка труда.

"Эти цифры свидетельствуют о том, что Job Turbo четко работает", — убежден Гайль.

Министр труда Гайль также сказал, что важно продолжать поддерживать беженцев, развивая образовательные и языковые программы, а также обеспечивая доступ к профессиональному обучению. Он выразил надежду, что другие страны Европы будут также поддерживать украинских беженцев.

Читайте на портале "Комментарии" — В июле количество украинцев, получивших временную защиту в Германии, снизилось на 236 925 человек, до 1,11 миллиона. Это произошло из-за новых правил, которые помогают Германии актуализировать список нуждающихся в защите украинцев.

Кроме того, "Комментарии" писали, что почти каждый второй украинский беженец в Чехии испытывает депрессию , а каждый пятый — серьезную обеспокоенность. Эти данные были получены в результате исследования, проведенного Социологическим институтом Академии наук Чехии и Национальным институтом SYRI. Однако многие украинцы не хотят признавать эти проблемы и не ищут помощи.