Канада обновила программу Alberta Opportunity Stream: украинцы могут принять участие

В Канаде, провинция Альберта снова начинает прием заявок на программу Alberta Opportunity Stream, которая предоставляет возможность иностранным работникам получить статус постоянного жителя. Программа является частью более широкой иммиграционной инициативы Alberta Advantage Immigration Program и привлекает тысячи кандидатов благодаря своим доступным требованиям. С 11 июня текущего года программа снова открыта для подачи аппликаций после временного приостановления.

Украинцы могут подавать заявки на постоянное жительство в Альберте

Alberta Opportunity Stream отличается от других иммиграционных программ своими низкими требованиями к квалификации и опыту работы, делая ее доступной для широкого круга профессий. Помимо этой программы, в рамках Alberta Advantage Immigration Program действуют и другие направления, такие как Rural Renewal Stream для работников агропромышленного сектора, Accelerated Tech Pathway для IT-специалистов и Tourism and Hospitality Stream для сферы услуг и туризма.

Как подать заявку и кто может стать участником программы

Заявки на участие в программе принимаются ежемесячно, и после достижения лимита прием закрывается до следующей даты. Официальный сайт Alberta Advantage Immigration Program регулярно публикует информацию о датах приема, целевых показателях и времени обработки заявок. Каждый участник может подать только одну заявку в месяц, а окончание приема запланировано на конец 2024 года.

Среди требований к участникам — легальное пребывание и работа в Альберте, подтверждение знания английского языка и поддержка работодателя на всем протяжении процесса. Дополнительно, для иностранцев важно провести переоценку иностранного образования для соответствия канадским стандартам.

Бюджет и квоты на 2024 год

На 2024 год правительство Канады выделило 9750 номинаций для данной программы. Стоимость подачи аппликации составляет 840 канадских долларов, при этом создание аккаунта для подачи заявления является бесплатным.