Какие страны Европы урезают помощь украинским беженцам

На фоне продолжающегося конфликта в Украине, сотни тысяч украинцев ищут убежище в странах Европы, полагаясь на государственную поддержку в качестве жизненно важной помощи. Однако недавние изменения в политике некоторых европейских стран вызывают беспокойство среди беженцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет РБК- Украина

Сокращение помощи украинским беженцам: что меняется в Европе

Польша: новые ограничения для беженцев

С 1 июля 2024 года Польша вносит коррективы в закон о временной защите украинцев. Изменения коснутся прежде всего новоприбывших беженцев, которые больше не будут иметь доступ к бесплатному проживанию в частных домах в рамках программы "40+" и к единовременной помощи на первоначальные расходы. Кроме того, ежемесячные выплаты "800+" для семей с детьми теперь будут связаны с обязательным посещением учебных заведений в Польше, что может усложнить ситуацию для тех, кто предпочитает онлайн-образование из Украины.

Ирландия: сокращение выплат и пересмотр условий

В Ирландии с марта 2024 года началось постепенное сокращение еженедельных выплат для беженцев, проживающих в государственных жилищных центрах. Это изменение сокращает выплаты с 220 евро до 38,80 евро в неделю, что означает значительное уменьшение финансовой поддержки. Правительство также уравнивает условия для всех беженцев, живущих в таких центрах, независимо от даты их прибытия.

Норвегия: ужесточение политики

Норвегия планирует ввести новые меры для снижения привлекательности страны для беженцев. Власти предлагают отменить ежегодные детские пособия и сократить выплаты по интеграционным программам для пар без детей. Эти меры нацелены на уменьшение давления на местные муниципалитеты и приведение политики в соответствие с северными соседями.

Эти изменения вызывают обеспокоенность среди украинских беженцев, которые сталкиваются с уменьшением поддержки в период нестабильности и неопределенности. Правозащитные организации призывают к более глубокому анализу последствий таких решений и исследованию возможных альтернативных путей поддержки.