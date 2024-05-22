logo

BTC/USD

69984.46

ETH/USD

3738.93

LTC/USD

86.76

USD/UAH

40.10

EUR/UAH

43.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Какие страны Европы урезают помощь украинским беженцам
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие страны Европы урезают помощь украинским беженцам

Европа закрывает двери: новая реальность для украинских беженцев

сегодня, 12:00
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

На фоне продолжающегося конфликта в Украине, сотни тысяч украинцев ищут убежище в странах Европы, полагаясь на государственную поддержку в качестве жизненно важной помощи. Однако недавние изменения в политике некоторых европейских стран вызывают беспокойство среди беженцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет РБК- Украина

Какие страны Европы урезают помощь украинским беженцам

Сокращение помощи украинским беженцам: что меняется в Европе

Польша: новые ограничения для беженцев

С 1 июля 2024 года Польша вносит коррективы в закон о временной защите украинцев. Изменения коснутся прежде всего новоприбывших беженцев, которые больше не будут иметь доступ к бесплатному проживанию в частных домах в рамках программы "40+" и к единовременной помощи на первоначальные расходы. Кроме того, ежемесячные выплаты "800+" для семей с детьми теперь будут связаны с обязательным посещением учебных заведений в Польше, что может усложнить ситуацию для тех, кто предпочитает онлайн-образование из Украины.

Ирландия: сокращение выплат и пересмотр условий

В Ирландии с марта 2024 года началось постепенное сокращение еженедельных выплат для беженцев, проживающих в государственных жилищных центрах. Это изменение сокращает выплаты с 220 евро до 38,80 евро в неделю, что означает значительное уменьшение финансовой поддержки. Правительство также уравнивает условия для всех беженцев, живущих в таких центрах, независимо от даты их прибытия.

Норвегия: ужесточение политики

Норвегия планирует ввести новые меры для снижения привлекательности страны для беженцев. Власти предлагают отменить ежегодные детские пособия и сократить выплаты по интеграционным программам для пар без детей. Эти меры нацелены на уменьшение давления на местные муниципалитеты и приведение политики в соответствие с северными соседями.

Эти изменения вызывают обеспокоенность среди украинских беженцев, которые сталкиваются с уменьшением поддержки в период нестабильности и неопределенности. Правозащитные организации призывают к более глубокому анализу последствий таких решений и исследованию возможных альтернативных путей поддержки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/novi-umovi-kih-krayinah-skasuyut-viplati-1716304293.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости