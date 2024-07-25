Как украинцам в Германии посетить Украину и не потерять вид на жительство

Германия предоставляет временную защиту украинцам, вынужденным покинуть свою страну из-за войны. Однако многие беженцы задаются вопросом: могут ли они посещать Украину, не теряя при этом свой статус и социальные выплаты в Германии. ”Комментарии” рассказывают как можно поехать в Украину и ничего не потерять.

Правила поездок в Украину для украинцев с временной защитой в Германии

Украинцы, получившие временную защиту и вид на жительство в Германии, имеют право на поездки в Украину. Однако продолжительность поездки играет ключевую роль в сохранении статуса и выплат. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев выделяет три категории поездок:

Краткосрочные поездки (до 21 дня в год):

- Разрешены без ограничений по количеству поездок в течение года, главное, чтобы общая продолжительность не превышала 21 календарный день.

- Социальные выплаты (Bürgergeld) сохраняются, если центр занятости (Jobcenter) одобрил поездку.

- Важно заранее (минимум за 1-2 недели) уведомить Jobcenter о планируемой поездке, указав даты и цель.

Долгосрочные поездки (от 22 дней до 6 недель):

- Выплаты Bürgergeld сохраняются только за первые 21 день поездки.

- Необходимо заранее уведомить Jobcenter о поездке.

- Важно учитывать, что длительное отсутствие может вызвать вопросы у миграционных властей.

Возвращение в Украину (более 6 недель):

- Выплаты Bürgergeld прекращаются.

- Вид на жительство может быть аннулирован, если человек отсутствует в Германии более 6 месяцев.

- По возвращении в Германию необходимо повторно подавать заявление на получение социальных выплат.

Краткосрочные поездки должны иметь временную цель (например, отпуск, посещение родственников). Длительное обучение, работа или уход за родственниками могут быть расценены как невременная цель и привести к аннулированию вида на жительство.

Перед поездкой убедитесь, что ваш вид на жительство действителен. При необходимости продлите его заранее.

Украинские беженцы в Германии имеют право посещать Украину, но важно соблюдать правила и ограничения, чтобы сохранить свой статус и социальные выплаты. Тщательное планирование и своевременное уведомление Jobcenter помогут избежать неприятных сюрпризов и обеспечить спокойное путешествие.