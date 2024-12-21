Кабмин анонсировал изменения процедуры обязательной эвакуации населения

Кабинет Министров Украины утвердил два законопроекта, направленных на усовершенствование правового регулирования процесса обязательной эвакуации населения. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, эти инициативы призваны обеспечить эффективность эвакуационных мероприятий в зоне боевых действий.

Эвакуация населения. Фото: РБК-Украина

Основные положения законопроектов:

Объявление обязательной эвакуации

Военные администрации получают право объявлять обязательную эвакуацию с территорий, где продолжаются боевые действия. Это осуществляется по представлению военного командования.

Категории эвакуированного населения

Эвакуация может быть общей или касаться только отдельных групп населения, таких как:

дети,

пожилые люди,

люди с инвалидностью.

Эвакуация детей

Дети эвакуируются вместе с одним из родителей, законным представителем или лицом, выполняющим попечительские функции.

Органы опеки и попечительства осуществляют эвакуацию при поддержке Национальной полиции.

В случае отказа родителей или законных представителей от обязательной эвакуации детей вывозит Национальная полиция, после чего передает их под опеку соответствующих органов.

Принудительная эвакуация детей

Решение о принудительной эвакуации принимается областной военной администрацией на основе рекомендаций военного командования и по согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий.

Контроль доступа к зонам эвакуации

Законопроекты предусматривают административную ответственность за нарушение правил военного положения. В частности:

Въезд в населенные пункты, где объявлена обязательная эвакуация, без пропусков или удостоверений.

Нахождение в таких зонах с нарушением установленных требований.

Принятие этих законопроектов направлено на повышение безопасности граждан в критических условиях военного времени, обеспечение четкой организации эвакуации и защиту уязвимых категорий населения. Особое внимание уделяют детям, нуждающимся в наибольшей защите во время боевых действий.

Принятие этих законодательных изменений позволит не только усовершенствовать процесс эвакуации, но и обеспечить ответственность за несоблюдение требований, способствующих соблюдению правопорядка в зонах боевых действий.

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