Кабмин анонсировал изменения процедуры обязательной эвакуации населения

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Клименко Елена
Кабинет Министров Украины утвердил два законопроекта, направленных на усовершенствование правового регулирования процесса обязательной эвакуации населения. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, эти инициативы призваны обеспечить эффективность эвакуационных мероприятий в зоне боевых действий.
Эвакуация населения. Фото: РБК-Украина
Основные положения законопроектов:
Объявление обязательной эвакуации
Военные администрации получают право объявлять обязательную эвакуацию с территорий, где продолжаются боевые действия. Это осуществляется по представлению военного командования.
Категории эвакуированного населения
Эвакуация может быть общей или касаться только отдельных групп населения, таких как:
дети,
пожилые люди,
люди с инвалидностью.
Эвакуация детей
Дети эвакуируются вместе с одним из родителей, законным представителем или лицом, выполняющим попечительские функции.
Органы опеки и попечительства осуществляют эвакуацию при поддержке Национальной полиции.
В случае отказа родителей или законных представителей от обязательной эвакуации детей вывозит Национальная полиция, после чего передает их под опеку соответствующих органов.
Принудительная эвакуация детей
Решение о принудительной эвакуации принимается областной военной администрацией на основе рекомендаций военного командования и по согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий.
Контроль доступа к зонам эвакуации
Законопроекты предусматривают административную ответственность за нарушение правил военного положения. В частности:
Въезд в населенные пункты, где объявлена обязательная эвакуация, без пропусков или удостоверений.
Нахождение в таких зонах с нарушением установленных требований.
Принятие этих законопроектов направлено на повышение безопасности граждан в критических условиях военного времени, обеспечение четкой организации эвакуации и защиту уязвимых категорий населения. Особое внимание уделяют детям, нуждающимся в наибольшей защите во время боевых действий.
Принятие этих законодательных изменений позволит не только усовершенствовать процесс эвакуации, но и обеспечить ответственность за несоблюдение требований, способствующих соблюдению правопорядка в зонах боевых действий.
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