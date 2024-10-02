ГУР и МИД Украины эвакуировали из Ливана украинцев и граждан Европы

1 октября 2024 года, по поручению Президента Украины, Главное управление разведки Министерства обороны и Министерство иностранных дел Украины успешно провели очередную операцию по эвакуации граждан, находившихся в Ливане. В результате операции было эвакуировано 179 человек, в том числе 134 гражданина Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУР МОУ.

Эвакуация из Ливана. Фото: ГУР МОУ

Среди эвакуированных 134 украинцев: 112 взрослых и 22 ребенка. Кроме того, были эвакуированы 45 человек других национальностей, среди которых 31 взрослых и 14 детей: 16 граждан Польши (10 взрослых и 6 детей), 6 граждан Чехии (5 взрослых и 1 ребенок), 9 граждан Литвы (6 взрослых и 3 детей), 12 граждан Молдовы (7 взрослых и 5 детей), 1 гражданин Бразилии и 2 гражданина Ливана (взрослые).

Кроме того, были эвакуированы 3 животных: 2 собаки и кошка.

"Эта операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения ситуации в экономике и экономической ситуации в регионе", – отмечают в ГУР.

Напомним, что 4 сентября 2024 года ГУР МО и МИД успешно эвакуировали из Ливана 25 граждан Украины, из которых 14 женщин и 11 детей. Во время первой операции 3 августа было эвакуировано 30 украинцев, в том числе 21 женщину и 9 детей. В рамках трех эвакуационных миссий из Ливана было эвакуировано 234 человека, в том числе 189 граждан Украины и 45 иностранцев.

Благодаря усилиям Главного управления разведки Министерства обороны, Министерства иностранных дел и поддержке международных партнеров удалось успешно эвакуировать всех лиц, изъявивших желание вернуться на родину. Операция была проведена оперативно и без осложнений с учетом существующих угроз безопасности граждан в регионе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что израильские войска начали в ночь с 30 сентября на 1 октября к наземным рейдам на юге Ливана в рамках операции против сил организации "Хезболла". Она называется "Северные стрелы". Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).