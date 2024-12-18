«еВосстановлению» быть: на программу правительство выделило дополнительные средства

Около 10 тысяч домохозяйств получат необходимую поддержку для восстановления собственного жилья уже в ближайшее время. Об этом сообщила председатель Комитета организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Елена Шуляк. Фото: Фейсбук Елены Шуляк

"Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей объявил о дополнительном финансировании программы еВосстановление в размере 15 миллиардов гривен. Благодарю Президента за личное внимание к такому важному вопросу, как обеспечение людей жильем", — сказала Председатель Комитета.

Это стало возможным благодаря принятию Закона Украины № 4114- IX , предусматривающего возможность направления около 15 млрд грн остатка бюджетных средств на 2024 год на программу "еВосстановление".

Также, по словам Елены Шуляк, ожидаются решения об открытии программы еВосстановление для граждан, жилье которых осталось на временно оккупированных территориях.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ноябре глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила о том, что ее и другие правки по финансированию есть Восстановление в Бюджете-2025 в первом чтении отклонено.

Сообщение главы партии "Слуга народа" прокомментировал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, который отметил, что "в переводе это означает, что мариупольцы могут не надеяться получить ни компенсаций, ни помощи от государства за потерю жилья".

"Знаете, что будет дальше? А дальше еще несколько десятков внутренних беженцев плюнут и поедут в оккупацию. Но это еще не все. Однако, у нас есть 30 млрд. гривен, чтобы раздать каждому по 1000 гривен. Но отдельной строкой у нас полно денег, чтобы платить пенсии и все социальные выплаты мариупольцам в оккупации. Небывалый аттракцион щедрости от наших чиновников. Правда, очень удивительной и беспощадной щедрости", – отметил Андрющенко.

Отметим, что в Украине до сих пор нет механизма получения компенсации за разрушенное жилье жителям оккупированных с 2022 года городов – Мариуполя, Попасной, Северодонецка, Бахмута, Лисичанска и других. Если жители деоккупированных территорий и владельцы жилья, которое оккупанты разрушают обстрелами на территории, подконтрольной Украине, получают компенсацию на восстановление и жилищные сертификаты на приобретение нового жилья, то у сотен тысяч переселенцев Донецкой и Луганской областей нет такой возможности.