Есть три сценария: когда украинцы вернутся из-за границы домой

Учитывая то, что война в Украине затягивается, ее перспективы до сих пор непонятны, все острее стоит вопрос – стоит ли рассчитывать на массовое возвращение украинцев из-за границы? Опросы в эмиграции показали, что готовность вернуться зависит от многих факторов, которые были сгруппированы в три сценария.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Первый сценарий оптимистичен: мир должен наступить в 2025 году, дальше Украину должно ожидать полное восстановление, членство в НАТО и ЕС, экономический рост, страна должна почувствовать реальное уменьшение коррупции.

Второй сценарий промежуточный: перемирие должно наступить в 2026 году, частичное возвращение территорий, Украина должна получить хотя и слабые, но гарантии безопасности.

Третий пессимистический сценарий: затяжная война все больше поглощает Украину и продолжается после 2027 года. Дальше наша страна сталкивается с новыми потерями территорий и отсутствие перспектив растет.

Результаты моделирования показывают: из тех, кто сейчас планирует вернуться, при пессимистическом сценарии вернутся около 7%. Картина по всем категориям респондентов очевидно еще более тревожная.

В итоге все зависит от того, какой сценарий более реалистичен.

Читайте на портале "Комментарии" — путинский режим даже не думает, чтобы ориентироваться на мир. Кремль готовится к дальнейшей войне и планирует потратить около 1,1 трлн. долларов США на перевооружение до 2036 года. Это будет масштабная программа вооружения РФ со времен распада Советского Союза. Такое заявление на совещании послов Украины "Разведка, безопасность, дипломатия: общая стратегия победы" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

"Происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества РФ для готовности к предстоящей масштабной войне", — подчеркнул Кирилл Буданов.



