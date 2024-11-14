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Еще одну громаду принудительно эвакуируют: где обострилась ситуация

В Донецкой области утвердили решение о принудительной эвакуации жителей Волновахского района

сегодня, 08:55
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Недилько Ксения

13 ноября на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения утвердили решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с родителями, лицами их заменяющими, или другими законными представителями из населенных пунктов Великоновоселковской поселковой территориальной громады Волновахского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ДонОВА.

Еще одну громаду принудительно эвакуируют: где обострилась ситуация

Иллюстративное фото

Принудительно эвакуируют жителей таких населенных пунктов: Великая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времовка, Зеленый Угол, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улакли, Шевченково. Эвакуация будет проходить в безопасные регионы страны.

Как сообщил заместитель председателя Донецкой ОВА Александр Шевченко, на момент подписания протокола в этих населенных пунктах проживало 174 ребенка, все дети эвакуированы. Также в этих населенных пунктах до сих пор остаются 1600 человек.

"У нас работают в целях эвакуационных мероприятий ГСЧС, Национальная полиция, волонтерские организации. С этой целью действует эвакуационный хаб. Имеются маршруты эвакуации. Люди выезжают сами или обращаются на горячую линию", — подчеркнул Александр Шевченко.

Обратиться по вопросам эвакуации можно по телефонам: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (эвакуация тяжелобольных людей).

Круглосуточная "горячая линия" областного колл-центра – 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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