Еще одну громаду принудительно эвакуируют: где обострилась ситуация

13 ноября на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения утвердили решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с родителями, лицами их заменяющими, или другими законными представителями из населенных пунктов Великоновоселковской поселковой территориальной громады Волновахского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ДонОВА.

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Принудительно эвакуируют жителей таких населенных пунктов: Великая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времовка, Зеленый Угол, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улакли, Шевченково. Эвакуация будет проходить в безопасные регионы страны.

Как сообщил заместитель председателя Донецкой ОВА Александр Шевченко, на момент подписания протокола в этих населенных пунктах проживало 174 ребенка, все дети эвакуированы. Также в этих населенных пунктах до сих пор остаются 1600 человек.

"У нас работают в целях эвакуационных мероприятий ГСЧС, Национальная полиция, волонтерские организации. С этой целью действует эвакуационный хаб. Имеются маршруты эвакуации. Люди выезжают сами или обращаются на горячую линию", — подчеркнул Александр Шевченко.

Обратиться по вопросам эвакуации можно по телефонам: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (эвакуация тяжелобольных людей).

Круглосуточная "горячая линия" областного колл-центра – 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).

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