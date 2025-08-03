Еще одна страна меняет правила для украинских беженцев

Ирландское правительство объявило о постепенном сворачивании программы государственного обеспечения жильем для сбежавших от войны граждан Украины. Изменения коснутся десятков тысяч украинских беженцев, до сих пор проживающих во временных помещениях за государственные средства.

Украинские беженцы в Ирландии Фото из открытых источников

Правительство Ирландии официально подтвердило намерение постепенно свернуть программу предоставления жилья для украинских беженцев, получивших временную защиту в стране после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Министр по миграции Колм Брофи в интервью The Times пояснил, что власти уже начали разрывать контракты на временное размещение, а в дальнейшем планируется полный отказ от этой формы поддержки. Причины такого шага стали постепенная интеграция украинских беженцев в общество, необходимость сокращения расходов, а также гармонизация миграционной политики с другими странами ЕС.

"В долгосрочной перспективе нам следует перейти к полному прекращению государственного обеспечения жильем для украинцев, поскольку община все глубже интегрируется в ирландское общество", – отметил Брофи.

Министр добавил, что многие украинцы уже нашли работу и смогли самостоятельно снять жилье.

С начала великой войны Ирландия потратила на программу размещения украинцев более 3,4 миллиарда евро. В 2024 году расходы составили 1,2 миллиарда, а в 2025 снизились до 736 миллионов евро.

Ирландия приняла более 112 тысяч украинцев, получивших статус временной защиты. На пике гуманитарной помощи более 60 тысяч из них проживали в государственном жилье, однако в настоящее время это количество сократилось до 22 500 украинских беженцев, размещенных примерно в 670 государственных объектах.

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