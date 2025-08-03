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Еще одна страна меняет правила для украинских беженцев

Ирландия начала сворачивать программу жилья для украинских беженцев.

3 августа 2025, 10:45
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Автор:
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Slava Kot

Ирландское правительство объявило о постепенном сворачивании программы государственного обеспечения жильем для сбежавших от войны граждан Украины. Изменения коснутся десятков тысяч украинских беженцев, до сих пор проживающих во временных помещениях за государственные средства.

Еще одна страна меняет правила для украинских беженцев

Украинские беженцы в Ирландии Фото из открытых источников

Правительство Ирландии официально подтвердило намерение постепенно свернуть программу предоставления жилья для украинских беженцев, получивших временную защиту в стране после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Министр по миграции Колм Брофи в интервью The Times пояснил, что власти уже начали разрывать контракты на временное размещение, а в дальнейшем планируется полный отказ от этой формы поддержки. Причины такого шага стали постепенная интеграция украинских беженцев в общество, необходимость сокращения расходов, а также гармонизация миграционной политики с другими странами ЕС.

"В долгосрочной перспективе нам следует перейти к полному прекращению государственного обеспечения жильем для украинцев, поскольку община все глубже интегрируется в ирландское общество", – отметил Брофи.

Министр добавил, что многие украинцы уже нашли работу и смогли самостоятельно снять жилье.

С начала великой войны Ирландия потратила на программу размещения украинцев более 3,4 миллиарда евро. В 2024 году расходы составили 1,2 миллиарда, а в 2025 снизились до 736 миллионов евро.

Ирландия приняла более 112 тысяч украинцев, получивших статус временной защиты. На пике гуманитарной помощи более 60 тысяч из них проживали в государственном жилье, однако в настоящее время это количество сократилось до 22 500 украинских беженцев, размещенных примерно в 670 государственных объектах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша также изменяет правила для украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали о решении Трампа в отношении украинских беженцев.



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Источник: https://www.thetimes.com/article/278d0e63-d10f-4d91-9eda-6bf60ed063fe
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