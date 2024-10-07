Экс-председатель Конституционного Суда Украины незаконно пересек границу: кто к этому причастен

Прокуроры Офиса Генерального прокурора разоблачили организованную группу, в которую входили заместитель начальника одного из райотделов полиции Закарпатской области и сотрудники Государственной пограничной службы.

Алексанр Тупицкий. Фото из открытых источников

Участникам организованной группы сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора Украины.

Среди лиц, воспользовавшихся противоправной услугой – бывший Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий.

По данным следствия, организованная группа незаконно переправляла граждан Украины через отдельные пограничные пункты пропуска в Береговском районе Закарпатской области без прохождения обязательного пограничного контроля.

При этом полицейский, в соответствии со своей ролью, информировал лиц, пытавшихся незаконно выехать из Украины, о способе пересечения границы и координировал действия водителей, осуществлявших перевозку.

Милиционер лично выезжал в район пограничного пункта, сопровождая осуществление незаконного пересечения государственной границы, в том числе ночью.

В свою очередь, пограничники не проводили пограничный контроль в отношении лиц, которых незаконно переправляли через государственную границу Украины.

Также в рамках этого уголовного производства бывшему Председателю Конституционного Суда Украины доложено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в соучастии с участниками этой организованной группы (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные соучастники преступлений из сотрудников правоохранительных органов.

Разоблачение осуществлялось при содействии ДВБ Нацполиции Украины и ГЗНД СБУ. Досудебное расследование – ГБР.

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