Механизм компенсации еОселя, который предусматривает компенсацию части расходов на приобретение жилья, стартовал для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Для ВПЛ и жителей прифронтовых регионов стартовала программа для приобретения жилья

Государство берет на себя наиболее сложные платежи:

▪ компенсирует до 70% первого взноса, но не более 30% стоимости жилья;

▪ в течение первого года возмещает до 70% ежемесячного платежа, всего до 150 тысяч гривен;

▪ дополнительно покрывает до 40 тысяч гривен на комиссии, сборы и страхование.

Стоимость жилья, которое можно купить – до 2 миллионов гривен.

Право на участие в программе имеют ВПЛ и люди, зарегистрированные в прифронтовом регионе – если они или их члены их семей не владеют жильем на подконтрольной Украине территории (исключение – если такое жилье расположено на оккупированной территории, на территории, где продолжаются боевые действия или на территории активных боевых действий).

Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявку через приложение Дия, выбрать банк-партнер и оформить кредит по программе еОселя. Далее банк и Пенсионный фонд проверяют документы и подтверждают право на компенсацию.

"Обновленный механизм еОсели стал частью комплексной программы поддержки прифронтовых громад. Для нас важно, чтобы именно эти регионы получали дополнительные возможности для развития и обновления. Это конкретная помощь для семей и новый ресурс для экономики общин, живущих в самых трудных условиях войны", – отметил Кулеба.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кабмин введет компенсации за утраченное жилье на оккупированных территориях. По словам Премьер-министра Украины Юлии Свириденко, программа еВосстановление для ВОТ заработает через два месяца после принятия постановления.