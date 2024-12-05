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Для большинства украинцев 24.02.2022 стало самым счастливым днем: о чем речь

Из-за вторжения РФ украинцы смогли вырваться из своих отдаленных городов и тесных квартир в ведущие страны Европы

5 декабря 2024, 10:19 comments1800
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Ткачик Олеся

Украинские власти допускают логическую ошибку, когда считают, что украинцы, выехавшие за границу начиная с февраля 2022 года, мечтают вернуться назад, говорит военный Николай Мельник.

Для большинства украинцев 24.02.2022 стало самым счастливым днем: о чем речь

Украинские беженцы

"Открою очень болезненную истину. Для большинства 24 февраля 2022 г. стало самым счастливым днем в их жизни. Они вырвались из своих зажопинских и тесных квартир Борщаговки, Левандовки и Черемушек на просторы Варшавы, Мадрида, Бродвея", — говорит Мельник.

По его словам, уклонисты с семьями безмерно счастливы, что ТЦК это не их проблема и пытаются мимикрировать под местных, вспоминая, что они украинцы только тогда, когда нужно получить социальную помощь.

"Большинство молодых ребят, вынесенных миграционной волной из Украины спокойно строят свои жизни в тех странах, где оказались. Ищут себе пары среди местных, чтобы поскорее получить гражданство. Но уверен на их свадьбе будет несколько украинских песен", — считает военный.

По его мнению, обратно по-настоящему хотят только пожилые люди и дети. Первые, говорит Мельник, не могут адаптироваться, а вторые – еще не успели адаптироваться. Впрочем, добавляет военный, неизвестно, вернутся ли они в Украину, ведь в этом вопросе все будет зависеть от действий украинской власти. При этом, подчеркнул военный, вернуться могут также и украинцы, которые не смогли обосноваться в стране пребывания.

Именно поэтому, говорит Мельник, властям следует не тратить бюджетные средства на никому ненужные инициативы, а направить их, например, на развитие бесплатных психологических клиник, потому что они уже всем нужны и спрос будет расти.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Шольц хочет, чтобы украинские беженцы либо уходили на работу, либо возвращались домой.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid04TSFGSCPNzWUeb9MUdooQQqnSyY6VZXY691BLbbGJnGZCx7fN35pcB1NvF8rDwgVl&id=100000878673787
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