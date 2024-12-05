Для большинства украинцев 24.02.2022 стало самым счастливым днем: о чем речь

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Ткачик Олеся
Украинские власти допускают логическую ошибку, когда считают, что украинцы, выехавшие за границу начиная с февраля 2022 года, мечтают вернуться назад, говорит военный Николай Мельник.
Украинские беженцы
По его словам, уклонисты с семьями безмерно счастливы, что ТЦК это не их проблема и пытаются мимикрировать под местных, вспоминая, что они украинцы только тогда, когда нужно получить социальную помощь.
По его мнению, обратно по-настоящему хотят только пожилые люди и дети. Первые, говорит Мельник, не могут адаптироваться, а вторые – еще не успели адаптироваться. Впрочем, добавляет военный, неизвестно, вернутся ли они в Украину, ведь в этом вопросе все будет зависеть от действий украинской власти. При этом, подчеркнул военный, вернуться могут также и украинцы, которые не смогли обосноваться в стране пребывания.
Именно поэтому, говорит Мельник, властям следует не тратить бюджетные средства на никому ненужные инициативы, а направить их, например, на развитие бесплатных психологических клиник, потому что они уже всем нужны и спрос будет расти.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Шольц хочет, чтобы украинские беженцы либо уходили на работу, либо возвращались домой.
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