Депутат заявил, что правительство скрывает цифры о переселенцах: какие причины

Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко отреагировал на обнародованную статистику Минсоцполитики, где сообщили об около тысячи переселенцев, вернувшихся на временно оккупированные территории. По его словам, в правительстве "лукавят", чтобы "скрыть реальное положение дел" с внутренне перемещенными лицами.

Украинские переселенцы. Фото из открытых источников

Сергей Лышенко в комментарии телеканала "Эспрессо" заявил, что Министерство соцполитики якобы опубликовало недостоверные данные по переселенцам, вернувшимся на оккупированные территории.

"Считаю, что цифра от Минсоцполитики существенно занижена. К примеру, многие жители Мариуполя вернулись. Это те, кто приезжали в Запорожье, надеялись, что все успокоится, но не нашли работы в Запорожье и вернулись в Мариуполь", — считает Лышенко.

Причиной возвращения переселенцев нардеп считает, что ВПЛ не смогли найти постоянную работу и место жительства, тогда как их собственные дома или квартиры на временно оккупированных территориях остались уцелевшими. По словам Лышенко, несмотря на то, что на оккупированных территориях уровень жизни ниже, чем в свободной части страны, но фактор жилья для многих становится решающим.

"В этом случае Минсоцполитики немного лукавит с целью скрыть реальное положение дел и реальные проблемы с вынужденно перемещенными лицами, которые были лишены надлежащей защиты и даже финансовой поддержки. Когда людей лишали этих двух тысяч гривен помощи только из-за того, что у них доход 9 тыс. грн. на человека в семье", — добавил Лышенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минсоцполитики привело данные о внутренних переселенцах в Украине. По статистике к предыдущему месту жительства вернулось всего 29 тысяч человек, из них около тысячи на временно оккупированные территории.

Также "Комментарии" писали, что народный депутат от "Слуги Народа" Максим Ткаченко сообщил о возвращении 150 тысяч беженцев на оккупированные территории, однако впоследствии опроверг свое заявление.