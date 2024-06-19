День беженцев: что за дата, когда отмечают, какая ситуация с украинцами в Европе

День беженцев, отмечаемый ежегодно 20 июня, был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году. Этот день был создан для привлечения внимания к проблемам и вызовам, с которыми сталкиваются беженцы по всему миру. Дата 20 июня была выбрана, чтобы совпадать с Африканским днем беженцев, который уже существовал к тому времени.

День беженцев, миграция

Рассказываем о Дне беженцев, как он возник и традициях проведения, а еще обсуждаем, вернутся ли украинские беженцы после окончания полномасштабной войны.





История Дня беженцев

День беженцев возник как ответ на постоянное увеличение количества людей, вынужденных покидать свои дома из-за конфликтов, преследований, насилия и нарушений прав человека. Впервые этот день отмечался в 2001 году, и с тех пор он стал важным событием в международном календаре, объединяющим правительства, организации и простых людей, желающих поддержать беженцев.

Главная цель этого дня — повысить осведомленность о ситуации беженцев и внутренне перемещенных лиц, осветить их потребности и достижения, а также способствовать пониманию и сочувствию к тем, кто вынужден покинуть свои дома.

День беженцев является важным случаем вспомнить о миллионах людей, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за разных обстоятельств. Это день, когда мир объединяется в поддержке беженцев, выражает им сочувствие и солидарность, а также стремится найти пути для улучшения их жизни и обеспечения им безопасности и достоинства. Отмечание этого дня помогает не только привлечь внимание к неотложным проблемам, но и способствует созданию более толерантного и человечного общества.





Как отмечают День беженцев в мире

День беженцев празднуют различные мероприятия и инициативы, организуемые правительствами, неправительственными организациями, международными агентствами и общественными группами по всему миру. Некоторые из наиболее распространенных мер включают:

Информационные кампании. Организуются семинары, конференции, выставки и кинопоказы, чтобы повысить осведомленность о проблемах беженцев и их истории.

Благотворительные мероприятия. Проводится сбор средств, ярмарки и аукционы, чтобы собрать финансовую поддержку для беженцев и организаций, оказывающих им помощь.

Образовательные программы. Школы и университеты проводят специальные уроки, лекции и дискуссии, чтобы научить студентов о правах беженцев и важности толерантности и сострадания.

Культурные события. Проходят концерты, театральные постановки, выставки искусства, демонстрирующие культуру и таланты беженцев.

Спортивные мероприятия. Организуются спортивные соревнования, способствующие интеграции беженцев в местные общины и создающие возможности для их социализации.





Вернутся ли украинские беженцы домой из Европы

По меньшей мере, половина украинцев, находящихся в Польше, Германии и Чехии, возможно, не вернутся в Украину. Об этом пишет BBC.

По результатам опроса среди украинских беженцев, проведенного Киевским международным институтом социологии в конце апреля 2024 года, по меньшей мере половина украинцев, находящихся в Польше, Германии и Чехии, предположительно, не вернутся в Украину.

Эти страны приняли наибольшее количество украинцев, бежавших от войны. По данным Евростата, к концу января 2024 года в Германии находилось 1,3 млн украинцев, в Польше — около 952 тысяч, в Чехии — 381 тысяча.

Международная организация миграции (МОМ) также обнародовала результаты масштабного исследования по итогам 2023 года.

Ее специалисты опросили более 28 тысяч украинских беженцев в 11 странах Европы. По данным МОМ, в 2023 году 70% украинцев планировали оставаться в странах пребывания.

Демографы и социологи в Украине по-прежнему прогнозировали, что многие украинцы за рубежом не планируют возвращаться в Украину. Основными причинами решения являются работа и перспективы для детей. Большинство опрошенных КМИС украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии – 66% – заявили, что полностью удовлетворены своими нынешними условиями проживания в новой стране.

Среди респондентов 7% уже имеют гражданство другой страны, но не отказались от украинского, еще 12% подали документы и ждут решения. Не подавали и не планируют это делать 34%. Почти половина респондентов – 45% – хотя и не подавали документы, но в целом хотели бы получить гражданство другой страны.

МОМ также исследовала, что в 2023 году 44% украинцев в 11 странах уже работали, а 22% — искали ее, что также влияло на их будущие планы. Уровень занятости украинцев в 2023 году рос со временем пребывания в стране.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что результаты опроса показывают, что значительная часть украинских беженцев теряют или потеряли связь с Украиной. Он добавил, что это было ожидаемо, и в любом случае часть граждан была бы потеряна. Однако вопрос о том, какую часть граждан можно будет вернуть, остается открытым.

Социологи отмечают, что одним из маркеров сохранения связи с Украиной является интерес к новостям и последним событиям в стране.

По опросам в Германии, Польше и Чехии, 56% украинских беженцев получают информацию об Украине, 34% – ею не интересуются. Остальные 11% сказали, что "затрудняюсь ответить". Опрос показал, что 50% украинцев, которые сейчас находятся в Польше, Германии и Чехии, предположительно вернутся в Украину. В сравнении с предыдущими месяцами эти данные заметно изменились.

УВКБ ООН несколько месяцев назад сообщало, что согласно его анализу, в январе-феврале 2024 года планировалось вернуться из-за границы в Украину 65% беженцев, в конце 2023 года – 77%. Среди главных факторов, способных возвратить в Украину, украинцы называют нормальную работу критической инфраструктуры и безопасность. Завершение полномасштабной войны не является приоритетным фактором для большинства респондентов.

Исследователи признают, что пока идет война, любые оценки возвращения украинцев очень ориентировочны. С учетом всех ответов респондентов, цифра 50% является, скорее, оптимистическим сценарием, отмечают в КМИС.