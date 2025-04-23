Дата оккупации Мариуполя может быть изменена в документах: для чего это сделают

Министерства получат новый документ, по которому датой оккупации Мариуполя станет май, а не 4 марта — как сейчас . Даты повлияют на выплаты, получаемые ВПЛ.

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Об этом рассказал заместитель министра развития громад и территорий Алексей Рябыкин в эфире "Единые новости".

По новому приказу, датой временной оккупации Мариуполя станет 20 мая 2022-го, а не 4 марта того же года — как сейчас. Обновленный документ уже направили в Минобороны и Минюст, сказал чиновник.

Он уточнил, что изменение даты поможет пострадавшим, получившим инвалидность во время боев за город, получить социальные выплаты для ВПЛ.

"Это очень важно, потому что это вопрос именно справедливости. Эти даты не влияют на получение социальных выплат ВПЛ. Это влияет на получение выплат лиц, получивших инвалидность, во время боевых действий, до 20 мая 2022 года", — рассказал Рябыкин.

Когда именно изменения вступят в силу, пока неизвестно, однако, по мнению замминистра, это произойдет уже в ближайшие дни.

"Этот вопрос о восстановлении справедливости. И для жителей Мариуполя, и для военных, которые до 20 мая держали оборону. Жители города помогали военным, и сейчас они также активно следят за этой тематикой", — сказал чиновник.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты готовятся к обороне Мариуполя.

Россияне строят новую линию укреплений на северо-западе Мариупольского района (Никольская громада – район Малоянисоли – Новоселки). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.