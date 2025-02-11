Чернышев раскрыл цифры: сколько украинцев осталось в Украине и мире

Вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышев в интервью WELT.de объясняет, почему возвращение миллионов украинских беженцев решающее для будущего страны – и какие условия должны быть выполнены, чтобы они вернулись домой после войны и помогли в восстановлении.

Алексей Чернышов

Алексей Чернышев – вице-премьер-министр Украины и министр национального единства – министерства, которое занимается вопросами реинтеграции оккупированных Россией территорий и большого количества проживающих за рубежом украинцев.

" Каждая война влечет утрату очень ценных частей общества. Но когда я общаюсь с украинцами за границей, то все больше убеждаюсь, что большинство из них хотят вернуться на родину. Разница заключается в условиях: для одних это окончание войны, для других – развитие экономики, верховенство права, справедливость, демократическое развитие. Для других это интеграция в Европейский Союз. Но нет ничего более ценного для страны, чем ее собственный народ, ее граждане и ее нация ", – заметил чиновник.

По его словам, количество населения Украины уменьшилось в разы с начала провозглашения Независимости и по сей день.

" В день своей независимости, в 1991 году, Украина была государством с 52 миллионами человек. За десять лет это число упало до 48 миллионов человек. Тогда до первого вторжения было всего 45 миллионов. В 2015 году мы увидели аннексию Крыма и количество упало до 42 миллионов. В 2024 году мы являемся страной с 32 миллионами человек – это драматическая цифра. Хорошая новость в том, что наша нация насчитывает 60 миллионов человек. Вызов состоит в том, что половина из них живет за пределами страны: люди, покинувшие страну разными путями к большому вторжению, беженцы от войны, и это диаспора ", – отметил Чернышев.

Он сообщил, что в Европу за время полномасштабной войны выехало около пяти миллионов человек. Это люди с защищенным статусом.

" Мы обязательно поддержим тех, кто хочет вернуться. Для нас каждое возвращение – хорошая новость. Однако мы с таким же уважением относимся к тем, кто решил остаться за границей на время или навсегда. Мы не различаем украинцев, живущих за границей, и живущих дома. Мы заинтересованы в том, чтобы все украинцы были успешными и счастливыми в своей карьере. Я также считаю, что большинство из них хотели бы вернуться. Вполне естественно хотеть вернуться домой ", – подчеркнул вице-премьер.