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Чехия запустит программу для возвращения украинцев домой

Чехия ввела новую программу помощи, которая заключается в финансовых выплатах украинским беженцам для их возвращения в Украину.

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Министерство внутренних дел Чехии объявило о новой программе добровольного возвращения в Украину для украинских беженцев. Как указывают в МВД Чехии, проект не имеет отношения к депортации украинцев домой для прохождения военной службы в Украине.

Чехия запустит программу для возвращения украинцев домой

Чехия запустила программу помощи для возвращения украинцев. Фото из открытых источников

В чешском правительстве объясняют, что проект помощи с возвращением украинских беженцев рассчитан на тех, кто хочет вернуться в Украину, однако не может это сделать по разным обстоятельствам, в частности из-за состояния здоровья.

"Мы хотим предложить помощь тем, кто, например, по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам хочет вернуться домой. Эта помощь будет заключаться в основном в покупке билетов и в некоторых особо серьезных случаях, например, в оказании скорой помощи", — сказал глава МВД Чехии Вит Ракушан.

Программа возвращения украинских беженцев стартует с июня и продлится по ноябрь этого года. Для участия украинские беженцы должны подать запрос на возмещение расходов на возвращение в Украину. Помощью можно воспользоваться только один раз. Если же беженцы из Украины, выехавшие благодаря программе, снова вернутся в Чехию, то должны заплатить половину расходов, выделенных на их возвращение домой.

Проект возвращения украинских беженцев рассчитан на 430 человек. 400 лицам будет приобретен билет на автобус, а еще 30 будет предоставлена индивидуальная помощь медицинского транспорта, если у них будет осложнено состояние здоровья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе, который показал, верят ли украинские беженцы в победу Украины в войне против России.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину.



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Источник: https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-spusti-pilotni-projekt-dobrovolnych-navratu-na-ukrajinu.aspx
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