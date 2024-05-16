Чехия запустит программу для возвращения украинцев домой

Министерство внутренних дел Чехии объявило о новой программе добровольного возвращения в Украину для украинских беженцев. Как указывают в МВД Чехии, проект не имеет отношения к депортации украинцев домой для прохождения военной службы в Украине.



Чехия запустила программу помощи для возвращения украинцев. Фото из открытых источников

В чешском правительстве объясняют, что проект помощи с возвращением украинских беженцев рассчитан на тех, кто хочет вернуться в Украину, однако не может это сделать по разным обстоятельствам, в частности из-за состояния здоровья.

"Мы хотим предложить помощь тем, кто, например, по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам хочет вернуться домой. Эта помощь будет заключаться в основном в покупке билетов и в некоторых особо серьезных случаях, например, в оказании скорой помощи", — сказал глава МВД Чехии Вит Ракушан.

Программа возвращения украинских беженцев стартует с июня и продлится по ноябрь этого года. Для участия украинские беженцы должны подать запрос на возмещение расходов на возвращение в Украину. Помощью можно воспользоваться только один раз. Если же беженцы из Украины, выехавшие благодаря программе, снова вернутся в Чехию, то должны заплатить половину расходов, выделенных на их возвращение домой.

Проект возвращения украинских беженцев рассчитан на 430 человек. 400 лицам будет приобретен билет на автобус, а еще 30 будет предоставлена индивидуальная помощь медицинского транспорта, если у них будет осложнено состояние здоровья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе, который показал, верят ли украинские беженцы в победу Украины в войне против России.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину.