Чехия разделила беженцев на "своих" и "чужих": как это влияет на украинцев

Чешский парламент 18 декабря поддержал изменения в закон Lex Ukrajina VII, которые продлевают временную защиту для украинцев еще на год. Закон предусматривает сохранение доступа к медицинским услугам, образованию, трудоустройству и повышению размера гуманитарной помощи. Также появятся новые условия для оформления долгосрочного проживания для тех, кто уже более двух лет находится в Чехии.

Чехия изменила правила для беженцев из Украины и России: в чем разница

Чешский парламент принял законопроект, продлевающий срок действия временной защиты для украинских беженцев до марта 2026 года. Это решение согласовывается с европейскими инициативами по поддержке украинцев, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома.

Закон также гарантирует, что украинцы и дальше будут иметь доступ к важным услугам, таким как медицина, образование и трудоустройство.

С сентября 2024 года Чехия упразднила бесплатное жилье для украинских беженцев. Чтобы компенсировать эти расходы государство повышает гуманитарную помощь. Для людей с инвалидностью она составит 6600 крон для детей и 4400 крон для взрослых.

Для граждан России и Белоруссии правила ужесточаются. Например, россияне, желающие получить чешское гражданство, теперь обязаны официально отказаться от своего паспорта и предоставить подтверждающие это документы.

Также вводится уголовная ответственность за "деятельность в пользу иностранного государства". К таким действиям относятся шпионаж, сбор данных или другие действия, которые могут угрожать безопасности Чехии. За это предусмотрено до пяти лет заключения. Однако некоторые политики выразили опасение, что нечеткие формулировки закона могут привести к злоупотреблениям.

Читайте на портале "Комментарии" — Глава украинского правительства Денис Шмигаль надеется, что все украинцы, выехавшие в Германию во время войны, вернутся в страну. Уже сделаны первые шаги в этом направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Welt".